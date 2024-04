Nomina del direttore del Parco, la sindaca di San Felice: "Si esce finalmente da un'impasse durata troppo"

"Finalmente il Parco nazionale del Circeo torna ad avere un direttore. Al dottor Stefano Donati, nominato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, vanno i migliori auguri di buon lavoro". E' la sindaca di San Felice, Monia Di Cosimo, a rivolgere al neo direttore dell'ente gli auguri per la sua nomina, arrivata dopo un'attesa di circa quattro anni. "Così – aggiunge la prima cittadina – l’ente esce da un’impasse durata troppo a lungo e ci auguriamo che, in sinergia fra tutti gli enti coinvolti, si

possano dare al territorio quelle risposte che attende da tempo, in un’ottica di sviluppo sostenibile e valorizzazione".

Sulla recente nomina del direttore del Parco, ufficializzata solo nei giorni scorsi, interviene anche il senatore pontino di FdI Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio: "Auguri di buon lavoro al nuovo direttore dell'ente Parco nazionale del Circeo Stefano Donati. Continua l'opera di risanamento di un ente cruciale per lo sviluppo dell'intero territorio della provincia di Latina. Passi concreti dopo l'elezione del commissario Emanuela Zappone. Si procede a passo spedito verso il ritorno a una piena operatività".