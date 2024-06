Famiglie e sindacati preoccupati: “Non partono le colonie estive per i bambini disabili”

“Ad oggi il Comune di Latina non ha comunicato le risorse finalizzate all'apertura delle colonie estive per i bambini portatori di handicap”: questo l’allarme lanciato dalla Cisl Fp che fa proprie le preoccupazioni di tante famiglie con minori disabili e dei lavoratori dei servizi sociali di inclusione scolastica, centri diurni e Sad.

“La necessaria continuità educativa di sostegno alle famiglie con minori disabili, fondamentale soprattutto durante la chiusura delle scuole, è a rischio non avendo l'attuale amministrazione ancora dato l'avvio a nessun progetto estivo come quelli programma negli anni precedenti - spiega la segretaria generale Cisl Fp di Latina, Enza Del Gaudio -. Le nostre preoccupazioni riguardo la mancata partenza dei centri estivi, si concentrano principalmente sul rischio di esclusione e mancanza di supporto per una fascia di popolazione vulnerabile: l’assenza di tali servizi non solo limita le opportunità di socializzazione e svago per i disabili, ma impone un ulteriore peso alle famiglie”.

Altro tema, poi, quello dei lavoratori. “Ci auguriamo che le colonie estive partano da subito: ricordiamo infatti che occorre anche salvaguardare i posti di lavoro e consentire la stabilizzazione di diversi contra ancora precari” ha concluso poi Del Gaudio. Temi, questi, che saranno affrontati domani mattina nel corso di un incontro in Comune con l'assessore ai servizi Sociali, Michele Nasso. Per le 9.30, proprio in seguito alle segnalazioni arrivate dai sindacati, è stato infatti convocato un tavolo di confronto con i rappresentanti, oltre che della Fp Cisl, anche della Cgil Fp e di Uil Fpl. Al centro dell’incontro i servizi di assistenza domiciliari Sad, i servizi per anziani e disabili, le problematiche relative ai centri diurni per disabili e minori, l’assistenza scolastica e l’applicazione del nuovo Ccnl Cooperative sociali.