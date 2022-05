Nubifragio e frana ad Itri, il sindaco scrive a prefetto e Regione: “Subito gli interventi”

Chiede interventi urgenti per la messa in sicurezza delle zone maggiormente colpite dal violento nubifragio del 4 novembre scorso il sindaco di Itri, Giovanni Agresti, che ha scritto al prefetto di Latina Maurizio Falco e al presidente della Regione Nicola Zingaretti.

Nella notte fra il 3 e 4 novembre dello scorso anno, le abbondanti precipitazioni che colpirono il centro pontino causarono infatti ingenti danni in seguito ai quali – il 26 novembre - venne anche dichiarato lo stato di calamità naturale: le intense precipitazioni riversatesi sul pendio montano in pochissimo tempo infatti causarono colate di fango che insieme a detriti attraversarono diverse strade del centro, lasciando dietro le loro spalle danni e devastazione.

Ora il primo cittadino ha scritto al prefetto Falco e al presidente della Regione Zingaretti, “per chiedere e attuare con estrema urgenza sopralluoghi, per il tramite del Genio Civile e del Dipartimento competente per la Difesa del Suolo, per l’attuazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza nelle località Valle Colella e Campiglioni e nella zona di Giovenco”, tra le più colpite duramente dall’ondata di maltempo.

“L’importante esigenza – spiega ancora il sindaco Agresti - nasce al fine di evitare che con l’approssimarsi della stagione autunnale, nuovi eventi atmosferici nefasti e nuove precipitazioni piovose, possano rigenerare ulteriori sversamenti di fango e/o materiali rocciosi, detriti vari e quanto altro, con conseguenti possibili ulteriori danneggiamenti sia di strade pubbliche che di proprietà private, oltre a costituire pericolo per la incolumità pubblica”.