Nubifragio a Sezze, Calandrini (FdI): "Terminata l'emergenza subito un tavolo di confronto"

“Le immagini arrivate da Sezze e dagli altri Comuni dei Lepini colpiti dal violento nubifragio di domenica 11 giugno, sono sconvolgenti. Piena solidarietà alle centinaia di persone che in questo momento sono in apprensione e ai tanti che hanno subito danni". Sono le parole del senatore di Fratelli d'Italia e coordinatore provinciale del partito Nicola Calandrini sui danni causati dal nubifragio che ieri si è abbattuto sul territorio di Sezze..

"Penso soprattutto agli agricoltori ma anche ai semplici cittadini che hanno visto allagarsi le proprie abitazioni o portate via, da fango e detriti, le proprie auto - continua il senatore pontino - Un grazie alle donne e uomini di protezione civile e vigili del fuoco impegnati in prima linea per risolvere l’emergenza. Insieme alle istituzioni preposte mi farò portavoce con Governo e Regione per far sì che ogni fondo utile al ripristino immediato dei luoghi possa essere attivato per i nostri territori. Terminata l’emergenza occorrerà però istituire un tavolo di confronto, per ripensare la manutenzione ordinaria di canali di scolo, corsi d’acqua e argini. Perché se è vero che i cambiamenti climatici rendono fenomeni straordinari come quello di oggi sempre più frequenti, è altrettanto vero che molti effetti potrebbero essere calmierati da azioni semplici che però andrebbero effettuate con attenzione e regolarità”.