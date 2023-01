Nuove assunzioni in Comune a Latina, l’ex sindaco Coletta: “Non avveniva da decenni”

Il 30 dicembre scorso si sono concluse le procedure di reclutamento di personale, in varie categorie, nel Comune di Latina; sono state registrate 50 nuove assunzioni e 67 progressioni verticali avviate. Sul tema è intervenuto oggi l’ex sindaco del capoluogo Damiano Coletta e presidente di Latina Bene Comune.

“Le opere pubbliche richiedono lunghi tempi di realizzazione tant’è che, alcuni confondendo altri strumentalizzando, si sta pensando che il merito di queste opere vada a chi taglia il nastro ora e non a chi ha avviato e seguito i progetti prima. Ma il tempo è necessario anche per le riorganizzazioni interne alle amministrazioni e quindi per l'attività di potenziamento degli organici e per i percorsi di premialità interna. Soprattutto se le cose vengono fatte bene, in modo trasparente e nella correttezza delle selezioni come è stato fatto” ha commentato Coletta che poi entra nel dettaglio.

“Quella della regolamentazione del sistema delle risorse umane del Comune di Latina – aggiunge - è stata una lunga storia con tappe importanti. Nel 2016 abbiamo iniziato a mettere a posto le cose: pesature dei dirigenti, posizioni organizzative, regolamentazione delle procedute di mobilità, progressioni economiche. Le assunzioni nei concorsi pubblici non possono e non devono mai essere un'occasione per sviluppare una politica clientelare. Abbiamo preso un sistema disorganizzato e lo abbiamo messo in ordine attraverso la trasparenza e la correttezza delle procedure.

Un lavoro – conclude l’ex sindaco di Latina – che ha posto basi solide e ci ha messo, nella seconda consiliatura, nelle condizioni di procedere con i concorsi pubblici. Dopo decenni il Comune di Latina è tornato ad assumere tramite concorso pubblico. Un risultato di cui andiamo fieri e che giova al bene comune della città. Buon lavoro ai nuovi assunti”.