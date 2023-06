Assunzioni in Comune a Latina, in servizio nove nuovi dipendenti

Hanno preso servizio oggi nove nuovi dipendenti del Comune di Latina. A darne notizia attraverso una nota è stato l’assessore al Personale Andrea Chiarato: si tratta, spiega, di figure di categoria C, a scorrimento di graduatoria, la cui assunzione era stata programmata per l’annualità del 2022 e poi rinviata. “Grazie a uno dei primi atti della giunta del sindaco Matilde Celentano, la delibera numero 7 del 15 giugno scorso, di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) l’amministrazione ha potuto procedere agli adempimenti previsti”.

“Cinque dipendenti – ha specificato poi l’assessore – sono stati assegnati al servizio Entrate, due al servizio Gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione, uno all’ufficio Uma, e uno alla biblioteca comunale. Ho già programmato con tutti loro un incontro di benvenuto. Per le new entry è stato predisposto un corso, suddiviso in tre giornate formative, al fine dell’acquisizione delle competenze necessarie per l’espletamento dei compiti assegnati”.

“E’ una prima risposta alla necessità di ripristinare un numero adeguato di dipendenti per un ente comunale di una città che supera i 127mila abitanti” ha poi concluso Chiarato sottolineando l’importanza delle nuove assunzioni. Nei prossimi giorni si procederà all’assunzione di un decimo dipendente, sulla base dello stesso Piao approvato nei giorni scorsi.