Nuovi giochi e nuovi arredi nel parco Oasi Verde Susetta Guerrini

Sono state presentate questa mattina dalla sindaca di Latina, Matilde Celentano, e dall’assessore ai Lavori Pubblici, e vice sindaco, Massimiliano Carnevale, le nuove installazioni nell’area giochi del parco Oasi Verde Susetta Guerrini.

La prima cittadina e il suo vice hanno illustrato tutti gli interventi che sono stati effettuati nell’area che si trova nella zona della Q4 dove sono stati sostituiti tutti i giochi per bambini, gli attrezzi dell'area fitness e i cestini ed è stata sostituita la pavimentazione che ora è anti-trauma.

Lavori per una spesa di 50mila euro. Si tratta di uno degli interventi previsti dall'amministrazione comunale di Latina nelle aree verdi della città con appunto la sostituzione dei giochi e particolare attenzione all'arredo.

Si parla di un totale di 100 interventi per i quali sono stati stanziati 500mila euro, con una spesa che al momento è stata di 250mila. Le altre aree in cui verranno effettuati i lavori previsti dall’amministrazione sono quelle di via Villafranca, via Quarto, via Calatafimi, il parco giochi del centro diurno via Legnano, e la Chiesuola.