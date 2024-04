Ecco il nuovo sito del Comune di Latina: “Una porta aperta al cittadino”

Nuovo portale istituzionale per il Comune di Latina, un sito “progettato per trasformare l'interazione tra i cittadini e l'amministrazione comunale in un’esperienza utile ed estremamente semplice”.

La presentazione c’è stata questa mattina nel corso di una conferenza in piazza del Popolo. Sviluppato da Kibernetes, leader nel settore delle soluzioni digitali per la pubblica amministrazione, il sito è stato creato seguendo le più rigorose linee guida nazionali, tra cui la piena osservanza dei requisiti richiesti dagli Avvisi Pnrr, le linee guida Acn, di Designers Italia e le disposizioni per l'accessibilità degli strumenti informatici.

Innovazione e accessibilità al centro

Il portale, che ha ottenuto il finanziamento nell'ambito dello specifico avviso Pnrr dedicato a sito e servizi web, si contraddistingue per la sua architettura orientata all'utente, con un'interfaccia intuitiva e accessibile che garantisce una navigazione semplice e completa. La compliance con le normative sull'accessibilità digitale e la protezione dei dati personali è stata una delle priorità del progetto, così da rendere il sito un punto di riferimento per la trasparenza e l'interazione con i cittadini.

Un ecosistema digitale integrato

Il portale presenta un'area personale del cittadino, sicura perché accessibile tramite Spid, Cie ed eIdas, che permette all’utente autenticato un facile accesso ai propri documenti, ai servizi e a tutte le comunicazioni intercorse con l'amministrazione. Gli operatori del Comune hanno a disposizione un back office dedicato che facilita la gestione e l’aggiornamento dei contenuti del sito rivolti ai cittadini, garantendo un servizio efficiente e rapido.

Una campagna di comunicazione multicanale

Contestualmente all’attivazione del nuovo portale verrà lanciata una importante campagna di comunicazione su canali diversificati che include video tutorial, post sui social media e materiale cartaceo. Questi strumenti sono stati sviluppati per permettere che ogni cittadino, indipendentemente dal proprio livello di familiarità con la tecnologia, possa comprendere e utilizzare efficacemente tutte le novità presenti nel nuovo sito comunale.

“Una porta aperta al cittadino"

“Il nuovo portale del Comune di Latina rappresenta un’evoluzione del sito istituzionale dell’Ente e, soprattutto, l’attivazione di nuovi servizi digitali rivolti al cittadino – dichiara il Sindaco Matilde Celentano -. Ringrazio i consulenti della transizione digitale della Kibernetes Enzo Buso e Micheal Bressan e Barbara Baldacchini, account manager - area centro del dipartimento per la trasformazione digitale, che hanno lavorato alla realizzazione del nuovo portale, oggetto di finanziamento Pnrr. Ringrazio anche gli uffici che hanno lavorato per diversi mesi coadiuvando la società nella transazione. Da sindaco voglio sottolineare che il nuovo portale è una porta aperta sulle opportunità e sui servizi offerti al cittadino, attraverso una navigazione semplice, veloce e intuitiva. Nell’ambito del progetto sono stati attivati diversi servizi digitali, come la richiesta di pubblicazione dei matrimoni, le richieste per le assegnazioni delle case popolari, per l’accesso all’area pedonale, per il parcheggio degli invalidi e così via. Nel prossimo futuro, il pacchetto dei servizi digitali sarà ampliato”.

“La presentazione del nuovo portale è per la nostra amministrazione motivo di soddisfazione – commenta il vicesindaco e assessore al Pnrr Massimiliano Carnevale -, perché è il primo dei progetti Pnrr che vede la piena realizzazione. Gli altri interventi oggetti di finanziamento, da 25 milioni di euro più i 25 milioni di euro del progetto Pinqua, sono avviati e cantierati. La realizzazione del nuovo portale nasce in seguito ad un progetto del 2022, per il quale la nostra amministrazione ha bandito una gara, aggiudicata a giugno dello scorso anno. I lavori sono partiti nel mese di luglio ed hanno seguito perfettamente il cronoprogramma, per cui oggi siamo orgogliosi di presentare il nuovo portale a servizio del cittadino, realizzato nonostante tutte le difficoltà burocratiche incontrate”. “Quello che è stato presentato oggi – ha poi concluso l’assessora Tesone - è frutto di mesi di lavoro portato avanti dal team di Kibernetes, dal servizio Internet del Comune di Latina e da tutti gli altri servizi che hanno contribuito a consentire la migrazione dei dati dal vecchio al nuovo portale. Con il nuovo portale diamo al cittadino la possibilità di entrare in connessione con il Comune, in modo facile e veloce e di poter usufruire della digitalizzazione di alcuni servizi, in aggiunta a quelli già digitalizzati. Il progetto del nuovo portale è stato finanziato con i fondi del Pnrr. Abbiamo delle economie che possiamo rinvestire. La richiesta già avanzata è quella di procedere con un ulteriore digitalizzazione, allargando il processo ad altri servizi. L’obiettivo è quello di permettere al cittadino di gestite i rapporti con l’amministrazione comunale da remoto, da casa, senza doversi recare negli uffici”.