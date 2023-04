Nuova vita per il complesso ex Le Querce acquistato dal Comune di Sabaudia

Il complesso sportivo ex Le Querce acquistato dal Comune di Sabaudia: nei giorni scorsi l’Amministrazione ha stipulato infatti l’atto d’acquisto per la parte mancante ancora di proprietà della Regione Lazio, dando così seguito a una deliberazione di Consiglio comunale ferma dal 2015.

La struttura, abbandonata da anni, sarà a breve bonificata e riqualifica totalmente. “All’interno dell’ex Le Querce - spiegano dal Comune - nascerà un nuovo complesso sportivo. L’Amministrazione dovrà ora decidere le modalità di azione per fare tornare a ‘vivere’ quello che negli ‘80 era un rinomato centro sportivo nel cuore della città. Un luogo, non solo frequentatissimo dagli amanti dello sport, ma anche punto di aggregazione soprattutto per i giovani”.

“L’obiettivo di questa Amministrazione – ha commentato il sindaco Mosca - è farlo tornare ad essere esattamente come era. Dare seguito alla deliberazione ferma da ben 8 anni è per noi punto d’orgoglio. Crediamo fermamente che lo sport sia fondamentale sia per l’aggregazione che per una sana crescita delle nuove generazioni. Una risposta concreta all’attenzione che abbiamo per i giovani.

L’ex Le Querce non sarà solo quello che ho appena esposto, ma è nostro intento fare diventare il complesso una delle location di rifermento per i nostri concittadini e per i tanti turisti che ogni anno scelgono di trascorrere le vacanze nella nostra bellissima Sabaudia. L’impegno - conclude il primo cittadino sarà quello di fare ‘rinascere’ l’ex Le Querce al più presto, trovando procedure amministrative meno onerose possibili per il Comune, con gestioni eccellenti, senza escludere ad esempio il progetto di finanza”.