"Latina plastic free": le disposizioni del Comune per cittadini e proprietari di lidi

Il Comune di Latina ha diramato un'ordinanza con l'obiettivo di rendere la città "Plastic Free": questa contiene provvedimenti a difesa dell’ambiente e del mare. Varie le misure adottate, con lo scopo di introdurre progressivamente il divieto generale di utilizzo e vendita di plastica monouso non biodegradabile e non compostabile e di vietare il rilascio di palloncini, anche se biodegradabili, lanterne cinesi, coriandoli di plastica e nastri colorati in occasione di feste e ricorrenze

Nell'ordinanza si ordina di non gettare in mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, compresi i rifiuti prodotti da fumo; di gettare i rifiuti negli appositi contenitori; di consumare cibi e bevande vendute o somministrate all’interno dei locali sul lungomare contenuti in recipienti di vetro o materiale biodegradabile e compostabile e/o riutilizzabile; di utilizzare contenitori in materiale biodegradabile e compostabile per il consumo sul posto o da asporto. Vietati inoltre sacchetti monouso, posate, piatti, vassoi, contenitori per alimenti, cannucce ecc.

I titolari di stabilimenti balneari, di chioschi stradali, di campeggi e attività commerciali sul lungomare dovranno dotarsi di contenitori per la raccolta differenziata; utilizzare sacchetti monouso, posate, cannucce ecc. biodegradabili o compostabili e allo stesso modo di somministrare cibi e bevande in contenitori di vetro o materiale biodegradabile e compostabile o riutilizzabile.

I concessionari di strutture balneari dovranno inoltre curare la pulizia dell'area indicata nel titolo concessorio, fino alla riva e nello specchio acqueo immediatamente dopo. Dovranno inoltre effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti sull’arenile in concessione, chiudendoli negli appositi secchi.