Palazzetto dello sport chiuso, Pd: “Basta al balletto di responsabilità. Intervenire subito”

“Come Partito Democratico non possiamo accettare il continuo balletto delle responsabilità a cui stiamo assistendo da parte della sindaca Celentano, dell’assessore Chiarato, dell’amministrazione comunale in generale. E neppure ci interessano le interlocuzioni in essere con i rappresentanti regionali: la decantata filiera di governo, fino ad ora, non ha prodotto nulla per la città di Latina. Chiediamo di mettere al centro i diritti dei cittadini, delle cittadine, degli utenti e delle società sportive coinvolte”: queste le parole del gruppo consiliare del Pd - Valeria Campagna, Daniela Fiore, Leonardo Majocchi – che in una nota commenta la chiusura del palazzetto dello sport di Latina.

“Chiediamo – continuano - un intervento immediato e deciso da parte del Comune e di provvedere, a fronte dei molti lavori già fatti negli anni precedenti dalle passate consiliature, al completamento delle operazioni di messa in sicurezza della struttura. D’altronde, il Comune non dovrebbe essere così scarico di risorse come dice l’amministrazione: l’aumento del 30% della TARI, che ha scaricato i costi del servizio su contribuenti onesti anziché sugli evasori, sta rimpinguando le casse comunali”.

“Dispiace per questa atroce sconfitta per la città, in particolar modo per la Benacquista Latina che sarà ora costretta ad allenarsi e a disputare le gare del campionato di basket altrove. I tifosi saranno costretti a lunghi viaggi per seguire la propria squadra del cuore o, peggio ancora, a rinunciare alla loro passione. Tutto questo è inaccettabile e pretendiamo una immediata reazione da parte dell’amministrazione. Ecco perché – concludono dal Pd Latina – chiediamo una convocazione urgente della Commissione Sport. Per fare luce su questo accaduto e per porvi rimedio”.