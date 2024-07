Riqualificazione del Palabianchini: “Siamo pronti a partire”. Affidati i primi incarichi tecnici

Passi in avanti per la riqualificazione del palazzetto dello sport di Latina, chiuso per inagibilità da quasi 8 mesi ormai. E’ stata l’amministrazione comunale a dare notizia oggi dell’avvio del progetto per ristrutturare l’edificio di via dei Mille con la collaborazione di “Sport e Salute Spa”, “che porterà a ripristinare le condizioni di sicurezza strutturale ed infine dell’agibilità della palestra”.

Con la determina dirigenziale del 9 luglio è stato infatti approvato l’affidamento dei primi incarichi tecnici e dei lavori di puntellamento, necessari allo svolgimento della prima fase tecnica di indagine, di studio di vulnerabilità sismica e di progettazione.

“In pochi mesi, da quando la relazione tecnica ha certificato l’inagibilità del palazzetto dello sport, abbiamo preso in mano la situazione per dare risposte concrete ai cittadini e agli sportivi – ha dichiarato la prima cittadina Matilde Celentano -. In seguito alla stipula della convenzione con ‘Sport e salute spa’ siamo pronti ora a partire con l’affidamento dei primi incarichi per provvedere a ripristinare le condizioni di sicurezza del Palabianchini”.

“Prosegue l’iter avviato dalla nostra amministrazione per riaprire il palazzetto dello sport, attualmente chiuso per inagibilità – dichiara l’assessore allo Sport Andrea Chiarato -. Questo nuovo passo avanti è di fondamentale importanza perché segna la strada verso la risoluzione delle annose problematiche che hanno portato alla chiusura. Ringrazio, per questo, la dirigente Micol Ayuso e gli uffici per il lavoro svolto”.