E’ scontro tra maggioranza e opposizione sul parcheggio vicino alla scuola di Pantanaccio

Scontro in aula e anche fuori tra maggioranza e opposizione in Comune a Latina per la riqualificazione dell’area vicino la scuola materna di Pantanaccio e la realizzazione di un parcheggio.

L’accusa dell’opposizione

“L’indirizzo dato dalla commissione Lavori Pubblici del 29 marzo 2022 e a cui la maggioranza intende dare seguito prevede la riqualificazione dell’area con la costruzione di un parcheggio di circa trenta posti auto in una parte dello spazio a oggi occupato dal parco giochi vicino l’istituto, su istanza presentata dai genitori dei bambini che frequentano la materna - spiegano i consiglieri di opposizione Daniela Fiore (Pd), Dario Bellini (Lbc), Loretta Isotton (Lbc), Mariagrazia Ciolfi (M5S) e Nazzareno Ranaldi (PEr Latina 2032) -. La proposta è stata votata dai commissari della maggioranza, non da quelli di opposizione che hanno individuato e tentato di condividere con i colleghi una soluzione più sostenibile: dare mandato agli uffici di valutare la possibilità di costruire il parcheggio in un’area più grande e idonea che si trova a poche decine di metri dalla scuola, mantenendo in tal modo integro il perimetro del parco giochi.

“Abbiamo approcciato alla questione con atteggiamento propositivo – spiegano i consiglieri della minoranza - senza escludere aprioristicamente l’idea di dotare il quartiere di una zona parcheggio. Abbiamo verificato la presenza di un’area verde in prossimità della scuola, distante un massimo di 100 metri dall’ingresso dell’edificio, e avanzato una proposta preferibile a quella della maggioranza che sacrifica un’area giochi che ha sicuramente bisogno di manutenzione, ma non di essere cancellata. Pensare di spostare l’area giochi nella parte retrostante del lotto, in concomitanza con il parcheggio, significa non solo sacrificarne la funzione e oltre la metà dello spazio oggi dedicato ad alberi e prato, ma mettere i bambini a stretto contatto con l’area destinata ai posti auto”

“Porteremo la questione in consiglio comunale – annunciano i consiglieri che accusano il presidente della Commissione Furlanetto di non aver dato modo loro di presentare neanche la proposta - e sensibilizzeremo la cittadinanza perché stiamo parlando del rifacimento di un’intera area per cui sono necessari tutta una serie di passaggi tecnici che è doveroso esaminare nelle sedi preposte. Riteniamo giusto valutare le proposte in assise con un punto di vista più ampio che tenga conto dei bisogni di tutta la collettività, non solo dell’esigenza di una parte di avere un parcheggio attaccato alla scuola”.

La posizione della maggioranza

Su una posizione diametralmente opposta invece la maggioranza.“Sono pienamente soddisfatto di questo risultato perché, al di là della paternità del progetto, rappresenta un grande passo in avanti verso la rinascita di un’area delicata e vicinissima al centro che per anni è stata dimenticata” ha detto il consigliere comunale Vincenzo Valletta dopo che la commissione ha dato l’ok al progetto di riqualificazione del parco vicino la scuola materna di Pantanaccio, già approvato nella medesima commissione a marzo dell’anno scorso su proposta della Lega.

“La proposta riguarda la riqualificazione urbanistica del terreno comunale contiguo alla materna, attraverso la realizzazione di un parcheggio a servizio della scuola e di un’area verde confinante con giochi per i bambini; il tutto arricchito da illuminazione e sistema di videosorveglianza. L’obiettivo è offrire maggiore sicurezza ai bambini frequentatori del parco (attualmente le giostre si trovano mano strada) e allo stesso tempo garantire uno spazio ai genitori dove poter parcheggiare senza intaccare la viabilità o intralciare il traffico con soste in doppia fila. Parallelamente, ci sarà l’istituzione della cosiddetta Zona 30, così da rendere più sicura l’intera area, sia per gli alunni della materna e i loro genitori, sia per i cittadini che quotidianamente frequentano la zona. Al riguardo, ho ricevuto diverse e costanti sollecitazioni da parte dei residenti, alle quali ora finalmente si può dare riscontro”.

Con l’approvazione la commissione, presieduta dal Consigliere Fausto Furlanetto, ha dato mandato agli uffici comunali competenti di procedere con lo studio di fattibilità e la progettazione dei lavori, andando a reperire le somme necessarie alla loro realizzazione.