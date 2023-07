Parco Evergreen chiuso, Carnevale replica al Comitato: “I lavori non potevano essere rinviati”

Ha replicato al Comitato spontaneo nato dopo la chiusura del parco Evergreen il vicesindaco del Comune di Latina, con delega ai Lavori pubblici, Massimiliano Carnevale. Con una lunga nota nei giorni scorsi il Comitato aveva espresso il proprio malcontento per la decisione di chiudere in questa fase della stagione estiva l’area verde di via Roccagorga destinata agli interventi nell’ambito del progetto Upper, chiedendo per questo di posticipare gli stessi lavori.

“Dispiace che le informazioni fornite sui lavori Upper all’Evergreen siano errate - ha detto Carnevale -. Entro il 31 agosto 2023 le opere del progetto vanno rendicontate, per non perdere il finanziamento. E siamo già in ritardo. Dunque, i lavori non potevano essere posticipati a fine agosto, come richiesto dal comitato spontaneo costituitosi attorno a questa vicenda”.

“Stiamo procedendo in ritardo – precisa il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici – perché in ritardo è stata consegnata l’area. I lavori dovevano iniziare a giugno e invece sono partiti il 10 luglio scorso. La chiusura del parco non poteva in alcun modo essere prorogata. Stiamo lavorando per rendere un servizio migliore alla comunità. I residenti del quartiere e i tutti i cittadini di Latina avranno presto un parco riqualificato, sicuro, fruibile”.