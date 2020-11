Parco Faustinella di Latina Scalo: gestione affidata alla Cooperativa “Il Quadrifoglio”

E’ stata assegnata alla Cooperativa “Il Quadrifoglio” la gestione del parco “Faustinella” di Latina Scalo. A darne comunicazione l’assessore l’assessore Assessore a Decoro, Manutenzioni e Patrimonio, Lavori pubblici Emilio Ranieri.

La ditta vincitrice del bando di assegnazione dovrà gestire l’area per 8 anni con una serie di attività ludiche e ricreative; avrà inoltre la possibilità di aprire un punto ristoro nell’immobile interno all’area.

“Per raggiungere questo obiettivo - spiega l’assessore Ranieri - abbiamo gestito la lunga fase dell’assegnazione con vari interventi di manutenzione e parziali ricostruzioni dei giochi deteriorati e soggetti ad atti vandalici. Dobbiamo per questo ringraziare tutti coloro che hanno permesso in questi ultimi anni l’apertura e la chiusura del parco tramite i Patti di Collaborazione e i Cantieri di Pace. Ci auguriamo che superata l’emergenza Covid il parco diventi un luogo di incontro e di divertimento per la comunità dello Scalo e per tutti coloro che vorranno viverlo” conclude l’assessore.