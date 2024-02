Focus della commissione Trasparenza su parchi: ancora criticità per l’area verde in Q4

Focus della commissione Trasparenza sulla gestione dei parchi e delle aree giochi della città. La seduta di oggi, presieduta dalla consigliera di Lbc Floriana Coletta, si è concentrata soprattutto sul parco Cottignoli-Petrucci in Q4 per fare il punto proprio sulla gestione dell’area verde alla presenza anche della cooperativa il Quadrifoglio che si è aggiudicata il bando.

La nuova convocazione sul tema era stata prevista già un mese fa, nelle more di un incontro tra l’ufficio Patrimonio, l’Assessorato e la cooperativa. L’incontro non è avvenuto, ma i nodi relativi alle criticità del parco sono stati discussi in commissione, alla presenza anche dei consiglieri e dell’assessora Ada Nasti.

“Dalla seduta odierna della commissione è emerso con chiarezza che la cooperativa ha mantenuto tutti gli impegni presi per il Parco Faustinella di Latina Scalo, che era già stato oggetto di una precedente riunione della Trasparenza – ha spiegato Floriana Coletta –. Sono state infatti ripristinate le inferriate, installate le telecamere intorno al chiosco, sistemato e aperto il campo delle bocce. Sul Cottignoli-Petrucci ci sono invece maggiori difficoltà, perché l’entità dei lavori risulta maggiore del previsto. Nell’area verde della Q4 ci sono criticità legate all’allaccio alla rete fognaria e ai giochi per i bambini. Si sono affrontati dunque questi nodi e la commissione, con un indirizzo unanime, ha stabilito che entro un mese ci sarà una nuova convocazione, alla presenza della cooperativa il Quadrifoglio e degli uffici del Comune".

"In questo tempo - aggiunge la presidenza - gli uffici lavoreranno a una mediazione con la cooperativa sulla base di un elenco di priorità da affrontare e di una relativa stima dei costi. E’ quanto mai necessario raggiungere l’obiettivo di restituire quel parco ai cittadini di un quartiere popoloso, dal momento che il chiosco dell’Oasi verde è chiuso e fino a giugno non ci sarà un nuovo bando. Dobbiamo evitare dunque che per tutta l’estate ci sia a disposizione un solo parco ma senza servizi. L’indirizzo della commissione è chiaro – conclude Coletta – ci sarà massima attenzione ai parchi. Contiamo che l’amministrazione faccia tutto ciò che è nelle sue possibilità per rendere quest’area verde realmente vivibile, valutando ogni strada per trovare soluzioni insieme alla cooperativa”.