Principi nuovo sindaco di Aprilia, passaggio di consegne in Comune con l’uscente Terra

Passaggio di consegne in Comune ad Aprilia tra il sindaco uscente Antonio Terra e il neo eletto Lanfranco Principi. Candidato del centrodestra, Principi ha vinto il ballottaggio con quasi il 53% delle preferenze contro la candidata civica Luana Caporaso; 13.358 voti che confermano il risultato del primo turno e riportano il centrodestra alla guida dell'amministrazione comunale dopo quattordici anni.

Questa mattina il nuovo sindaco Lanfranco Principi si è recato presso la sede istituzionale del Comune per il passaggio delle consegne, atto inaugurale del nuovo percorso amministrativo in attesa che vengano espletati gli ultimi passaggi prima della proclamazione ufficiale e dell'insediamento. Presso gli uffici di piazza Roma ha incontrato il primo cittadino uscente Antonio Terra il quale, dopo un saluto cordiale, ha proceduto con il rituale simbolico della consegna delle chiavi della città.

"Se abbiamo raggiunto questo straordinario risultato - ha dichiarato il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi - lo dobbiamo a tutti i nostri concittadini che hanno creduto in noi e percepito durante gli incontri un amore sincero per Aprilia, una città ferita e che ha bisogno di poter ritrovare nelle istituzioni un punto di riferimento. Dopo l'insediamento, inizierò a lavorare per restituire a questa città la dignità che merita. Lo farò, insieme alla mia squadra, usando le stesse modalità che hanno contraddistinto la nostra campagna elettorale, con trasparenza, lealtà, attraverso l'ascolto e la condivisione dei progetti futuri con le persone, i comitati e le associazioni".