Pd: Leonardo Majocchi eletto segretario comunale, Omar Sarubbo guiderà il partito provinciale

Nuovo corso per il Partito Democratico che a Latina ha eletto Leonardo Majocchi nuovo segretario comunale. Si tratta del più giovane segretario per il Pd che si prepara così ad un importante cambio di passo. Majocchi, sul cui nome era già stato trovato l’accordo prima dell’elezione, succede a Franca Rieti che ha guidato il partito negli ultimi due anni traghettandolo fino alle elezioni dello scorso ottobre a cui ha partecipato nella coalizione che ha sostenuto il sindaco Damiano Coletta.

Dopo l’elezione il neo segretario comunale del Pd ha affidato a Facebook il suo commento. “Vorrei dire poche cose e semplici. Con la stessa semplicità ritessere il filo di una comunità. Mi piacerebbe introdurre nel partito paradigmi nuovi. Ci vorrà del tempo. Abbiamo grandi responsabilità. Il Partito è aperto. Il Partito c’è. Siamo a disposizione. Grazie. Per tutti quelli che ci credono. Tutto l’impegno che ho” ha scritto il giovane Majocchi a cui i complimenti sono arrivati anche dal consigliere regionale Salvatore La Penna. “Sono particolarmente contento dell’elezione di Leonardo, una scelta unitaria fortemente orientata alla qualità della proposta, all’innovazione e al cambiamento. Sono sicuro che Leonardo abbia tutte le caratteristiche per guidare al meglio il PD di Latina Città in questa fase inedita di governo, con coraggio, responsabilità ed autonomia. Noi saremo al suo fianco!”.

L’altra novità nel Pd è il nuovo segretario provinciale individuato nella persona di Omar Sarubbo. Sarà dunque lui a guidare il partito dopo il difficile periodo di commissariamento scattato in seguito all’arresto di Claudio Moscardelli. Anche in questo caso il partito è riuscito a trovare l’unità intorno al nome di Sarubbo, chiamato ad un compito non semplice. “Con Omar mi unisce un lunghissimo percorso di militanza politica, amicizia, condivisione, kilometri; conosco le sue indiscutibili qualità, il suo senso dell’appartenenza e della militanza, la sua competenza e la sua generosità - ha detto ancora il consigliere La Penna -. Lo ringrazio per la disponibilità ad assumere un così importante impegno in questa fase e sono certo che eserciterà il ruolo con la preparazione e l’equilibrio che lo contraddistinguono. È un fatto molto importante che l’elezione di Omar avvenga in maniera unitaria, con la più ampia condivisione di tutto il partito. Un segnale di unità e di responsabilità”.