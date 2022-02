Priverno, si riunisce il Congresso comunale del Pd: Paolo Bovieri eletto segretario

Si è svolto domenica 6 febbraio il Congresso comunale del Partito Democratico di Priverno alla presenza dell’assessora regionale Enrica Onorati, del consigliere regionale Salvatore La Penna, del candidato alla segreteria provinciale Omar Sarubbo, della sindaca di Priverno Anna Maria Bilancia e di tutti gli iscritti del Circolo locale.

La riunione, che si è svolta in modalità online, è stata introdotta dalla relazione del segretario uscente Giulio Federici, il quale ha sottolineato l’importanza del partito nel territorio e la necessità di ripartire con iniziative politiche e culturali. L’intervento della sindaca Bilancia si è invece focalizzato sui risultati raggiunti dall’Amministrazione comunale nei 5 anni appena trascorsi e sulle politiche intraprese per migliorare ancora Priverno.

Di seguito, l’intervento dell’assessora regionale Onorati, la quale ha sottolineato il bisogno di avere la presenza della comunità democratica sul territorio e di rinnovare il partito con partecipazione e impegno. Dello stesso avviso il consigliere regionale La Penna che ha posto la sua attenzione sulle sfide del Pnrr e sulla necessità di un coordinamento delle politiche del comprensorio lepino. Appassionato è stato il discorso di Omar Sarubbo, candidato alla Segreteria provinciale, che ha incentrato la propria attenzione su come il Pd debba esprimere il suo ruolo politico per ridurre le disuguaglianze sociali.

Al termine della discussione è stato eletto all’unanimità il nuovo segretario del circolo Pd Priverno, Paolo Bovieri. Il neo eletto segretario ha ringraziato la comunità democratica per la fiducia ed ha garantito impegno, serietà e abnegazione, esprimendo la volontà di rinnovare il Pd e le sue pratiche: consolidare il Partito nel territorio con iniziative politiche e sociali, avviare campagne di ascolto e confronto con le categorie sociali più fragili e porre il focus sulla tematica del lavoro e sui lavoratori. Bovieri ha sottolineato anche come il Pd debba avere come elemento fondante della propria identità la lotta alle disuguaglianze e alle iniquità sociali e che debba avere più attenzione alla marginalità sociale. “Occorre coinvolgere maggiormente gli iscritti ed utilizzare strumenti democratici di partecipazione”: questa la posizione del neo segretario che ha posto l’attenzione sulle Agorà Democratiche, strumento del Partito nazionale nato allo scopo di permettere la discussione su singoli temi sia a soggetti iscritti che a simpatizzanti.

Il segretario Paolo Bovieri si avvarrà della collaborazione di Federica Avvisati (vice-segretaria), Emanuele Neve, Sabrina Sciscione, Valerio Onorati, Rosella Tacconi, Antonio Brusca, Nicoletta D’Amici, Gianluca Aversa, Stella Lattao, Emilio Rossi, Loretta Cardarelli.