Frattura nel Pd, chieste le dimissioni del segretario Majocchi: dai vertici regionali l’appello all’unità

“No a discussioni, ora è il momento di stare uniti”: questo l’appello di Augusto Gregori, presidente del Pd Lazio che interviene così sulla frattura all’interno del partito a livello locale dopo che alcuni membri del direttivo hanno chiesto le dimissioni del segretario comunale Leonardo Majocchi.

Una richiesta arrivata pochi giorni dopo le primarie che sono state vinte da Damiano Coletta a discapito di Daniela Fiore, candidata del Pd per guidare la coalizione progressista alle elezioni comunali di maggio.

“Nella giornata di ieri ho ricevuto un documento politico riguardante il Pd Latina, che mette in discussione l’operato del segretario cittadino. Mi sono doverosamente confrontato sul tema con il segretario provinciale Omar Sarubbo. Credo che ci sia un tempo per il confronto, un tempo per le decisioni e un tempo per lottare uniti e vincere. Ora è il tempo di stare uniti e provare a vincere - ha detto Gregori -. E per vincere bisogna progettare, organizzare e portare fra la gente un programma e una campagna elettorale per sostenere la candidatura di Damiano Coletta e per portare il centrosinistra a governare la città di Latina.

Sono certo che non serve ricordare a tutti noi che i nostri avversari sono sempre e solo fuori dal partito, che il confronto democratico è da sempre la cifra del Pd ma che dal confronto deve uscire una linea comune, la costruzione di una lista plurale, rappresentativa di tutte le idee e fortemente radicata sul territorio. Adesso è il momento di mettersi al lavoro, insieme” ha poi concluso il presidente del Pd Lazio.