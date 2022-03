Pene da scontare con lavori di pubblica utilità in Provincia: convenzioni rinnovate con il Tribunale

Sono state rinnovate dal presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, con un proprio decreto, le due convenzioni per lo svolgimento presso l’Ente di lavori di pubblica utilità. Si tratta della convenzione sottoscritta con il Tribunale di Latina nel 2017 della durata massima di cinque anni e di quella del 2019 della durata massima di 3 anni.

Tali atti, spiegano da via Costa, riguardano i casi in cui il giudice decida di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività oppure l’imputato chieda e ottenga di scontare la pena con il lavoro di pubblica utilità: le norme prevedono la possibilità di svolgere quindi attività non retribuita presso lo Stato o gli enti locali. Per quanto riguarda la Provincia di Latina l’accordo prevede che i condannati scontino la loro pena svolgendo attività manutentive su strade provinciali, attività manutentive in generale e attività di supporto presso gli uffici dell’Ente a seconda di quanto disposto dal giudice nella sentenza.

La seconda convenzione riguarda invece le persone alle quali il magistrato ha concesso la messa in prova sulla base di un programma subordinato all’espletamento di un lavoro di pubblica utilità. L’Ente consente che presso la propria struttura svolgano tali mansioni non più di dieci persone contemporaneamente.

Il presidente del Tribunale Caterina Chiaravalloti ha risposto positivamente alla richiesta della Provincia autorizzando nei giorni scorsi il rinnovo di entrambe le convenzioni. “Abbiamo voluto proseguire con queste convenzioni – ha sottolineato il presidente Gerardo Stefanelli – perché riteniamo che sia importante offrire a coloro che hanno commesso reati minori la possibilità di riabilitarsi attraverso questo tipo di impegno invece di scontare la pena in maniera più afflittiva”.