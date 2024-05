Nuovo piano assunzioni nella sanità: a Latina oltre mille operatori

Oltre 9.700 assunzioni arriveranno nella sanità del Lazio, per un piano di investimenti da mezzo miliardo di euro, che è considerato "il più ingenti degli ultimi 20 anni". Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Francesco Rocca. Nel dettaglio, si tratta di 6.843 autorizzazioni per il 2024 e 1.315 assunzioni per il Giubileo 2025, a cui vanno aggiunte 1.541 stabilizzazioni per quest'anno e le 4mila autorizzazioni rilasciate nel 2023.

Come precisa la Regione in una nota, il nuovo personale servirà anche a rendere pienamente operativi gli interventi da realizzare con fondi del Pnrr che porteranno sui territori 59 Centrali operative territoriali, 35 Ospedali di comunità, 131 Case di comunità e 298 grandi apparecchiature. Il Servizio sanitario regionale passerà dai 53mila e 583 dipendenti del 2023 ai 62mila e 662 professionisti del 2025, pianificando l’accoglienza dei milioni di fedeli in vista del Giubileo.

Più precisamente, per quanto riguarda la provincia di Latina, si prevedono sono previste complessivamente 1.051 unità: 650 sono autorizzazioni da rilasciare per nuove assunzioni e 390 stabilizzazioni di personale precario, a cui si aggiungono 11 autorizzazioni già rilasciate ad aprile. Fra le specializzazioni e i profili professionali più richiesti, troviamo soprattutto infermieri e operatori socio sanitari, rispettivamente 272 e 186, che andranno a colmare la carenza di questi profili soprattutto fra i reparti ospedalieri. Le assunzioni arriveranno con nuovi concorsi che la Asl dovrà bandire oppure attraverso lo scorrimento di graduatorie. Fra i profili professionali più richiesti ci sono anche psicologi, collaboratori amministrativi, medici di medina d'urgenza.

"Il Servizio sanitario nazionale rappresenta oggi uno degli asset più importanti del Paese - ha commentato il presidente Rocca - Dal suo buon funzionamento passano la salute dei cittadini e la loro qualità di vita. Ogni giorno migliaia di donne e uomini si svegliano con l’obiettivo di garantire a tutti noi il diritto alla salute. Lo sappiamo bene, ed è per questo che abbiamo deciso di approvare uno dei più grandi investimenti degli ultimi anni sulla sanità pubblica".