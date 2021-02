Valorizzazione dei piccoli comuni, 9 i progetti pontini finanziati dalla Regione

Sono 9 in totale i progetti della provincia di Latina che riceveranno i finanziamenti dalla Regione nell’ambito dell’Avviso pubblico “Un Paese ci vuole 2020” pensato per la valorizzazione dei Piccoli Comuni del Lazio.

“I Piccoli Comuni - spiegano dall’Ente rappresentano un patrimonio inestimabile di tradizioni, storia e bellezza da tutelare e proteggere. Un impegno su cui la Regione continua a lavorare e che raggiunge un ulteriore traguardo con l’approvazione dello scorrimento di graduatoria relativo alla seconda annualità dell’Avviso pubblico “Un Paese ci vuole 2020”. “Per il biennio 2021/2022 abbiamo ammesso a finanziamento ben 141 nuovi progetti di valorizzazione in tutte le province della regione. I primi 63 sono stati subito finanziati con i circa 2,5 milioni di euro della dotazione iniziale. Oggi, con un ulteriore investimento di oltre 3 milioni di euro, finanziamo i restanti 78 progetti. Un grande risultato per la nostra Regione - ha commentato il presidente Nicola Zingaretti - che continua a credere in ogni comunità del territorio, nelle sue potenzialità, nella sua storia. In attesa di tornare a vivere liberamente e in sicurezza le nostre vite quotidiane, continuiamo a sostenere i Piccoli comuni del Lazio affinché siano pronti presto a ripartire insieme”.

Con un investimento totale di oltre 5,5 milioni sull’avviso pubblico “Un Paese ci vuole 2020”, la Regione sostiene con contributi fino a 40mila euro i progetti di recupero e rigenerazione di luoghi e spazi importanti per la vita sociale e culturale delle comunità e in particolare per i giovani. Gli interventi riguardano dunque la sistemazioni delle piazze, dei giardini e dei percorsi dei centri storici, lavori di manutenzione di edifici e ambienti per la collettività e la riqualificazione paesaggistica di parchi, sentieri e aree di pregio naturalistico.

Nella provincia di Latina sono stati due i Comuni che hanno ricevuto il finanziamento nel 2020, Priverno e Ventotene; sono invece 7 quelli che ottengono il contributo quest’anno con lo scorrimento della graduatoria: Bassiano, Castelforte, Lenola, Maenza, Norma, Ponza, Rocca Massima

I primi 63 progetti finanziati nel 2020

Provincia di Frosinone

? Comune di Atina

? Comune di Ausonia

? Comune di Campoli Appennino

? Comune di Castro dei Volsci

? Comune di Castrocielo

? Comune di Colle San Magno

? Comune di Coreno Ausonio

? Comune di Esperia

? Comune di Fontana Liri

? Comune di Fontechiari

? Comune di Fumone

? Comune di Pescosolido

? Comune di Picinisco

? Comune di Piglio

? Comune di San Biagio Saracinisco

? Comune di San Donato Val di Comino

? Comune di Sant’Apollinare

? Comune di Santopadre

? Comune di Torre Cajetani

? Comune di Torrice

? Comune di Vallemaio

Provincia di Latina

? Comune di Prossedi

? Comune di Ventotene

Provincia di Rieti

? Comune di Ascrea

? Comune di Borgorose

? Comune di Contigliano

? Comune di Mompeo

? Comune di Montasola

? Comune di Montenero Sabino

? Comune di Paganico Sabino

? Comune di Poggio San Lorenzo

? Comune di Rivodutri

? Comune di Rocca Sinibalda

? Comune di Roccantica

? Comune di Toffia

? Comune di Torri in Sabina

? Comune di Vacone

Provincia di Roma

? Comune di Capranica Prenestina

? Comune di Carpineto Romano

? Comune di Casape

? Comune di Cerreto Laziale

? Comune di Cervara di Roma

? Comune di Monteflavio

? Comune di Pisoniano

? Comune di Poli

? Comune di Rocca Santo Stefano

? Comune di Roviano

? Comune di San Gregorio da Sassola

? Comune di Sant’Oreste

? Comune di Tolfa

? Comune di Torrita Tiberina

? Comune di Vallepietra

Provincia di Viterbo

? Comune di Blera

? Comune di Celleno

? Comune di Civitella d’Agliano

? Comune di Gallese

? Comune di Gradoli

? Comune di Marta

? Comune di Monterosi

? Comune di Tessennano

? Comune di Vallerano

? Comune di Vejano

? Comune di Vignanello

I 78 progetti finanziati con scorrimenti graduatoria nel 2021

Provincia di Frosinone

? Comune di Casalattico

? Comune di Falvaterra

? Comune di Gallinaro

? Comune di Giuliano di Roma

? Comune di Guarcino

? Comune di Pofi

? Comune di Posta Fibreno

? Comune di San Giovanni Incarico

? Comune di Serrone

? Comune di Settefrati

? Comune di Sgurgola

? Comune di Strangolagalli

? Comune di Supino

? Comune di Trevi nel Lazio

? Comune di Trivigliano

? Comune di Vallecorsa

? Comune di Villa Santa Lucia

? Comune di Villa Santo Stefano

? Comune di Viticuso

Provincia di Latina

? Comune di Bassiano

? Comune di Castelforte

? Comune di Lenola

? Comune di Maenza

? Comune di Norma

? Comune di Ponza

? Comune di Rocca Massima

Provincia di Rieti

? Comune di Casaprota

? Comune di Collevecchio

? Comune di Colli sul Velino

? Comune di Cottanello

? Comune di Fiamignano

? Comune di Greccio

? Comune di Magliano Sabina

? Comune di Monte San Giovanni in Sabina

? Comune di Morro Reatino

? Comune di Nespolo

? Comune di Pescorocchiano

? Comune di Poggio Bustone

? Comune di Pozzaglia Sabina

? Comune di Salisano

? Comune di Scandriglia

? Comune di Selci

? Comune di Tarano

? Comune di Torricella in Sabina

Provincia di Roma

? Comune di Anticoli Corrado

? Comune di Arcinazzo Romano

? Comune di Cineto Romano

? Comune di Colonna

? Comune di Filacciano

? Comune di Gerano

? Comune di Gorga

? Comune di Licenza

? Comune di Magliano Romano

? Comune di Mandela

? Comune di Marano Equo

? Comune di Mazzano Romano

? Comune di Montorio Romano

? Comune di Moricone

? Comune di Roccagiovine

? Comune di Roiate

? Comune di Sambuci

? Comune di San Polo dei Cavalieri

? Comune di Sant’Angelo Romano

? Comune di Saracinesco

? Comune di Vallinfreda

? Comune di Vicovaro

? Comune di Vivaro Romano

Provincia di Viterbo

? Comune di Bagnoregio

? Comune di Barbarano Romano

? Comune di Canepina

? Comune di Castiglione in Teverina

? Comune di Cellere

? Comune di Farnese

? Comune di Oriolo Romano

? Comune di Piansano

? Comune di Proceno

? Comune di San Lorenzo Nuovo

? Comune di Villa San Giovanni in Tuscia