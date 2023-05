Lavori alla piscina e impianto in Q4 con i fondi del Pnrr, Lbc: “Via libera ai due nostri progetti”

“Stanno per essere aggiudicate due importanti opere legate ai fondi del Pnrr e a progettazioni presentate nel corso della passata amministrazione guidata da Damiano Coletta”. A parlare il gruppo di Latina Bene Comune. Con le delibere 190 e 138 il Comune di Latina ha dato il via libera a due progetti definitivi-esecutivi: il primo riguarda l’impianto coperto e scoperto della piscina comunale per un totale di 1.400.000 euro, il secondo la realizzazione di un’impiantistica outdoor in Q4 per 2 milioni di euro. L’approvazione consentirà ora di andare a gara e di individuare le ditte che si occuperanno dei lavori.

“Per quanto riguarda la piscina - spiegano da Lbc - si prevedono interventi importanti di ristrutturazione di un impianto che ha visto la sua realizzazione negli anni ’70. I lavori progettati riguardano, tra l’altro, il rifacimento e l’innalzamento del fondo della vasca della piscina coperta, la demolizione e sostituzione della copertura e soprattutto la realizzazione all’aperto di una tensostruttura che coprirà la piscina scoperta, consentendone dunque l’utilizzo anche nei mesi invernali e permettendo alle società di non interrompere le attività sportive durante gli interventi”.

“Si tratta di lavori resi necessari su un impianto che ha almeno 45 anni – commentano dal movimento -. L’amministrazione passata ha programmato su questo e puntato sulla riqualificazione di questi impianti riuscendo comunque a garantire la continuità delle attività sportive. La massima urgenza, dopo le elezioni, sarà quella di realizzare i lavori entro il 2026, come l’Europa richiede per i progetti del Pnrr. L’operazione è stata portata avanti grazie al lavoro del servizio Patrimonio, Edilizia pubblica ed Espropri. Queste progettazioni esecutive ci rincuorano perché, con una tabella di marcia così stretta, dobbiamo rincorrere un risultato che l’intera comunità merita”.

Per quanto riguarda invece l’impianto sportivo in Q4, si tratta di un intervento previsto su una superficie di 13mila metri quadrati accanto al centro Lestrella dove saranno realizzati campi sportivi insieme a una pista di atletica, a servizi e aree verdi.