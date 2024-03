“Terracina e la piscina mai terminata”: il servizio di Striscia la Notizia fa arrabbiare il Comune

E’ andato in onda nella puntata di sabato 2 marzo il servizio di “Striscia la Notizia" sulla piscina, a oggi ancora incompleta, nell’area di San Martino a Terracina. Un servizio che non è piaciuto all’amministrazione comunale chiamata in causa dall’inviato Vittorio Brumotti che, in sella alla sua bici, ha raccontato il caso della piscina muovendosi tra i ruderi dell’opera incompiuta.

“Doveva essere una cittadella dello sport ma il risultato è che è tutto abbandonato. Una mega piscinone collocato in un luogo magico e siamo qui a notare questo immenso sperpero di denaro pubblico” ha detto Brumotti in apertura di servizio. “Immaginate quanti sportivi potevano venire qui. La cifra che è stata spesa per la realizzazione di questo stabile è di 2 milioni di euro” conclude Brumotti che in chiusura di servizio ha detto di aver provato a chiamare il sindaco, il suo vice e gli assessori. “Nessuno ci dice niente; per ora c’è solo una piscina gigantesca con le quattro frecce attaccata alla stadio. Mi spiace per chi viene qui e vede questo ‘ecoschifo’” conclude l'inviato del tg satirico di Canale 5.

La replica del Comune

Non si è fatta attendere la replica del Comune di Terracina. “E’ doveroso sottolineare che, all’opposto di quanto dichiarato dell’inviato autore del servizio, all’amministrazione non risulta alcuna richiesta di chiarimenti o di intervento. Nessuno dell’attuale giunta, a partire dal sindaco Francesco Giannetti, dall’assessore allo Sport Alessandra Feudi, al vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice, ha ricevuto mai alcuna comunicazione della presenza della troupe televisiva nell’area di San Martino, che sarebbe avvenuta secondo quanto ricostruito in data 26 gennaio 2024, e tantomeno da allora ha mai ricevuto alcuna richiesta di replica o di intervento. L’attuale Amministrazione non si è mai sottratta ad un confronto, nelle giuste sedi, non l’avrebbe fatto neanche in questa occasione, e resta sempre e comunque a disposizione”.

E’ poi lo stesso Comune a ricostruire la vicenda della piscina in area San Martino “nota all’intera comunità”; “la giunta guidata dal sindaco Francesco Giannetti ben conosce le complessità di questo progetto partito da un paio di decenni. Per questo -aggiunge l’amministrazione - è al lavoro per chiarire tutti gli aspetti di questo iter di project financing avviato nel 2005, ed individuare così la strada migliore e più corretta per arrivare ad una soluzione di questa criticità. Le inadempienze del concessionario, privato, conducono alla procedura legale di risoluzione della convenzione, necessaria per acquisire la disponibilità del complesso e porre rimedio alla incresciosa situazione derivante esclusivamente dall'inadempimento dello stesso privato, permettendo così di intervenire sul progetto e sulle fonti di finanziamento nella logica di realizzare una struttura fruibile, commisurata alla domanda e secondo criteri di economicità, limitando al massimo l'impatto sulla finanza pubblica. Nel ribadire dunque che ad oggi al sindaco Giannetti, al vicesindaco De Felice e all’assessore Feudi non risulta alcuna richiesta dalle reti Mediaset - conclude il Comune -, si resta a disposizione per un confronto o per una replica”.