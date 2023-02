Riqualificazione del lungomare: ecco il progetto per le piste ciclopedonali a Formia

Formia punta sulla mobilità sostenibile, anche sul lungomare: nel tratto del litorale di Levante, nel quartiere di Gianola verrà infatti realizzato un intervento sulla viabilità esistente, che porterà fino all’arrivo delle piste ciclabili con la riqualificazione del lungomare. “Un’operazione di ‘traffic calming - spiegano dal Comune - con l’obiettivo di ridurre gli effetti negativi prodotti dal traffico e dalla velocità dei veicoli, soprattutto nel periodo estivo quando è crescente l’afflusso turistico per la presenza di diversi stabilimenti balneari, di alberghi, di locali di ristorazione e di cittadini che si dedicano all’attività di runner”.

L’Amministrazione guidata dal sindaco Gianluca Taddeo sta portando avanti un preciso piano di programmazione per risolvere l’annoso e quanto mai attuale problema del traffico viario: dal progetto esecutivo di via delle Vigne, allo studio di fattibilità sul tratto di via degli Orti, all’adeguamento dell’accessibilità al Parco Riviera di Ulisse, al progetto cofinanziato dalla Regione Lazio in merito a quello più ampio di “Riqualificazione del litorale di Levante – Accesso arenili di Gianola e pista ciclopedonale – Piazza E. Guerriero – Area Parcheggio Parco De Curtis”.

“Una delle principali azioni su cui l’amministrazione si sta impegnando – sottolineano il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore alle Opere Pubbliche Eleonora Zangrillo – è l’innalzamento dell’offerta della qualità dei servizi al fine dell’aumento della qualità della vita dei nostri cittadini, prevedendo una migliore accessibilità alternativa al trasporto su gomma. Un progetto che vuole consegnare ai formiani una città più moderna, meno inquinata e più vivibile. Uno sviluppo della mobilità ciclabile per facilitare in totale sicurezza lo spostamento anche a piedi o in bicicletta”.

“Gli interventi, rientranti nella zona di riferimento dell’area a levante della costa mare, a partire dal Parco De Curtis (polmone verde attrezzato con giochi per bambini) e sul lungomare Città di Ferrara, particolarmente utilizzato nel periodo estivo - illustrano dal Comune -, comprendono la realizzazione di due tratti di pista ciclabile: uno adiacente al De Curtis, in via Santo Janni, sino a giungere in piazza E. Guerriero di 200 metri, un altro tratto che da quest’ultima piazza, sul tratto del lungomare Città di Ferrara, arriva sino a via Piscinola di oltre 400 metri. Inoltre si andranno a ridurre i rischi di incidentalità urbana, verranno modificati i sensi di marcia, si libererà lo spazio occupato a parcheggio lato mare per garantire una migliore visibilità, per collegare i percorsi ciclopedonali con quelli esistenti o già programmati”.