Pnrr, FdI: “Il ministro smentisce le bugie della sinistra”. La replica del Pd: “Nessuna bufala”

Si riaccende la polemica sul definanziamento dei progetti del Pnrr - per un ammontare di quasi 16 miliardi di euro in tutto il Paese - sollevato dal Partito Democratico in riferimento al dossier presentato alle Camere il 31 luglio “Le proposte del Governo per la revisione del Pnrr e il capitolo Repowereu”. In tutto nella provincia di Latina, secondo il segretario provinciale del Pd Omar Sarubbo, sarebbero 224 i progetti a rischio, in prevalenza dei Comuni, per quasi 180 milioni di euro.

A riaccendere la miccia è stato ieri il senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Latina. “Il ministro Fitto smentisce le bugie della sinistra” ha detto Calandrini. “Si sgonfia, come prevedibile, la polemica della sinistra sui fondi Pnrr destinati ai Comuni. Il Ministro Fitto, nel corso dell'Audizione in Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie alla Camera, ha ribadito quanto sosteniamo da tempo. Non c'è alcun definanziamento perché tutti i progetti sono stati regolarmente finanziati con un decreto del ministero dell'Economia.

Appena sarà raggiunta l'intesa definitiva con l'Ue sulle modifiche al piano sposteremo questi interventi su altri programmi - ha aggiunto il senatore di FdI -. Insomma i dossier presentati dalla sinistra praticamente Comune per Comune, sono da considerarsi vere e proprie bufale".

E’ di oggi la replica ancora una volta del Partito Democratico. “In merito al definanziamento Pnrr per un ammontare di circa 16 miliardi, la destra, anziché ammettere di aver commesso un errore come a chiunque può capitare, si arrampica sugli specchi attaccando l’opposizione e cercando di gettare fumo negli occhi della popolazione - commenta la segreteria provinciale del Pd di Latina attraverso una nota -. Hanno definanziato le misure a sostegno dei Comuni immaginandoli in ritardo rispetto alle progettazioni e realizzazioni delle opere per accorgersi, solo successivamente, che tale lettura dei fatti non corrispondeva alla realtà. Questa vera e propria mozione di sfiducia del Governo nei riguardi delle amministrazioni locali si è scontrata con una realtà diametralmente opposta nella quale i Comuni, al contrario, si erano porta molto avanti con un lavoro diligente svolto negli ultimi due anni. Ancora una volta, purtroppo, l’ultima audizione del ministro Fitto conferma l’allarme lanciato dal Pd - conclude la nota -: il definanziamento è certo, la ricerca di risorse alternative solamente una probabilità. Un anno di sole promesse sta generando, purtroppo per il Paese, l’unico scenario possibile: il caos”.

E sulla questione è intervenuto oggi anche il deputato del Pd, ed ex governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. “La destra addita i rischi di definanziamento al Pnrr verso i Comuni come ‘bufale della sinistra’. Eppure la proposta di modifica presentata dal ministro Fitto a luglio prevede di togliere dal Pnrr miliardi di euro destinati proprio ai Comuni. Questo è un fatto certificato e osservato dallo stesso Servizio di Bilancio della Camera. Il Governo troverà linee di finanziamento alternative per coprire gli interventi previsti? Vedremo. Noi saremmo felici. A ora - aggiunge Zingaretti - non si capisce dove; anzi in vista del prossimo bilancio si parla di tagli come quelli già avvenuti a dicembre sulla spesa reale di sanità e scuola. Noi sicuramente ci batteremo per avere tutte le risorse e vigileremo affinché non si operino trasferimenti che alla fine definanzierebbero altre opportunità”.