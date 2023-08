Fondi Pnrr: verso il via ai lavori per la ristrutturazione dell’ex tipografia. Il progetto

Passo in avanti nell’ambito degli interventi programmati per l'uso e la ristrutturazione dell’ex tipografia di viale XVIII Dicembre a Latina. Partiranno infatti a breve i lavori dopo che il progetto definitivo è stato approvato con deliberazione della giunta municipale il 26 giugno scorso.

Gli interventi, quasi interamente finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono stati aggiudicati da una ditta di Pomezia che ha presentato un ribasso del 26,846% sull’importo a base di gara pari 839.805,32 euro, oltre oneri per la sicurezza di 45.278,45 euro per complessivi 885.083,77. L’aggiudicazione diventerà efficace previa verifica dei requisiti.

“L’esecuzione del progetto redatto dal servizio Decoro e manutenzioni dell’ente – ha dichiarato il vice sindaco Massimiliano Carnevale, con deleghe ai Lavori pubblici e Pnrr – consentirà di rendere più funzionale la Casa di quartiere istituita presso l’edificio dell’ex tipografia di viale XVIII Dicembre, sul solco di una riqualificazione e rigenerazione degli edifici degradati della città. Le opere di manutenzione previste all’interno dello stabile di viale XVIII Dicembre, già in parte in uso per il progetto Itinerario Giovani, si concentreranno nell’ampio spazio centrale e nei locali adibiti ad ufficio. Saranno realizzati spazi di interesse pubblico, per lo svolgimento di laboratori a carattere culturale, allestimento di mostre e l’organizzazione di piccoli concerti. Il progetto che abbiamo approvato a giugno, inoltre, prevede la riqualificazione degli spazi esterni”.

“Per ciascun progetto finanziato con i fondi del Pnrr – ha affermato il vice sindaco Carnevale - stiamo cercando di recuperare il ritardo accumulato nei mesi precedenti. La prossima settimana effettueremo, con l’ufficio Lavori pubblici del Comune, un sopralluogo al cantiere dell’Ever Green, per il quale a fine mese, tassativamente, deve essere presentata la rendicontazione”.