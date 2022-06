Ponte sul Garigliano, conferenza dei servizi per gli interventi di manutenzione straordinaria

Sono state inviate dalla Provincia di Latina le convocazioni a tutti i soggetti e le amministrazioni interessate per una conferenza di servizi decisoria relativa all’intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Garigliano, posto a collegamento tra la strada provinciale 129 Maiano e la strada provinciale 308 Lauro-Castelforte-Minturno.

Si tratta, ricordano da via Costa, del progetto contenuto nell’Accordo di programma sottoscritto a giugno 2021 tra le Province di Latina e Caserta; è finanziato con i fondi stanziati dal Governo per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane.

L’intervento è inserito nel Piano annuale 2022 delle Opere pubbliche della Provincia di Latina che è Ente delegato alla redazione del progetto ed all’acquisizione di tutti i pareri necessari per realizzarlo. L’importo complessivo dei lavori ammonta a quasi un milione e mezzo di euro. “Tecnicamente l’intervento - la cui realizzazione è subordinata all’acquisizione di autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso di competenza di una pluralità di Enti, afferenti sia al territorio della Regione Lazio e che della Regione Campania - prevede la sostituzione dell’impalcato e la manutenzione straordinaria delle pile e delle spalle - spiegano dalla Provincia di Latina. Si è scelto di non utilizzare un ponte a noleggio prefabbricato sia in considerazione della possibilità di mantenere spalle e pile, sia in considerazione oltre che della duplicazione dei costi, anche dei tempi necessari per l’ottenimento dei pareri per entrambi i procedimenti”.

Ogni Provincia stanzierà circa 1 milione di euro e ciascuno dei due enti si assumerà poi l'onere della manutenzione del ponte e di tutte le sue parti per la quota parte ricadente nel territorio di competenza, fissata convenzionalmente al 50%. Così come previsto dall’accordo di programma la Provincia di Latina ha assunto il compito di provvedere alle fasi progettuali e di gara.

Tra i numerosi pareri necessari ci sono il nulla osta dell’Ente parco, il parere paesistico, il parere archeologico per la realizzazione delle nuove spalle, l’autorizzazione idraulica, la verifica preventiva archeologica e la verifica di bonifica bellica. I soggetti destinatari dell’avviso devono inviare i propri pareri entro l’8 agosto prossimo.