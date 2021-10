Ponte sul fiume Garigliano, vertice in Provincia. Vulcano: “Priorità assoluta per gli interventi”

C’è stato in Provincia, con il Comune di Castelforte, un importante incontro per affrontare il tema del ponte sul fiume Garigliano. Intorno al tavolo il presidente dell’Ente di via Costa Domenico Vulcano, il neo-sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo, l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Francesco Sessa, il consigliere regionale Pino Simeone e il dirigente della Viabilità della Provincia Paolo Rossi. Tema della discussione appunto gli interventi sul ponte sulla strada provinciale per Maiano che separa il territorio pontino da quello della provincia di Caserta e attraversa il fiume Garigliano.

“Essendo questo uno snodo viario tra in più importanti del Basso Lazio e di vitale importanza per la cittadinanza locale e non - spiegano dalla Provincia -, il presidente Vulcano ha dato ai propri uffici la priorità assoluta affinché si arrivi nel più breve tempo possibile ad espletare tutti gli iter necessari per la realizzazione degli interventi”.

Al termine dell’incontro il presidente Vulcano ha assicurato che si recherà nei prossimi giorni personalmente sul posto assieme ai tecnici provinciali e alle amministrazioni comunali del territorio interessato.