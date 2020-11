Accordo per il ponte Mascarello, Ranieri: “Lavoreremo affinché l’iter sia il più veloce possibile"

“Siamo molto soddisfatti, è l’inizio di un iter che auspichiamo possa essere il più veloce possibile”: queste le parole di Emilio Ranieri, assessore a Decoro, Manutenzioni e Patrimonio, Lavori pubblici del Comune di Latina, in merito all’accordo di programma tra Regione Lazio, Amministrazione e Sogin per il recupero strutturale del ponte sul canale Maccarello.

"Avremo finalmente un ponte totalmente rinnovato e sicuro, in grado di servire a pieno una zona importantissima del nostro territorio. L’accordo che andremo a sottoscrivere - ha aggiunto Ranieri - è il risultato di un confronto serrato con Regione e Sogin, sviluppato negli ultimi mesi nonostante le numerose difficoltà legate all’emergenza Covid. Sono molto soddisfatto che questo percorso stia per arrivare a compimento, l’attenzione dell’Amministrazione comunale nei confronti di questa opera è sempre stata massima. Fui io stesso, nell’agosto 2018, poco dopo la tragedia del ponte Morandi, a precisare al Provveditorato delle opere pubbliche come il ponte Mascarello fosse l’opera infrastrutturale di Latina più importante e bisognosa di interventi urgenti”.

“Nei prossimi giorni anche il Comune approverà l’accordo attraverso una delibera di Giunta - conclude Ranieri -, quindi, una volta firmato, faremo la nostra parte affinché si possa procedere spediti verso l’iter amministrativo che porterà all’apertura del cantiere”.