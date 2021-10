Pontinia, primo Consiglio comunale della nuova era Tombolillo. La seduta al teatro Fellini

E’ stata convocata per le 18.30 di venerdì 22 ottobre la prima seduta del Consiglio comunale della nuova era Tombolillo. L’Assise si riunirà per la prima volta dopo le amministrative che hanno sancito la rielezione di Eligio Tombolino a sindaco di Pontinia non in Comune ma al teatro Fellini, in piazza Indipendenza.

Questa la decisione comunicata dallo stesso primo cittadino ieri con una nuova convocazione e dettata dalla necessità di “permettere una più ampia partecipazione di pubblico”, è stato spiegato, dal momento che si tratta proprio del Consiglio di insediamento della nuova Amministrazione, e di garantire il rispetto delle norme anti-Covid 19. Per accedere al teatro, quindi, sia i consiglieri che i cittadini dovranno essere muniti di Green Pass e di mascherina.

Sono diversi, ed importanti, i punti all’ordine del giorno della seduta, tra cui, dopo l’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei consiglieri eletti, il giuramento del sindaco Tombolillo, la nomina del presidente del Consiglio comunale, la presa d’atto e nomina del vice sindaco e degli assessori della Giunta e la presentazione delle linee programmatiche di mandato.