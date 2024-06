Povertà estrema, Latina dalla parte dei più deboli: "Collaboriamo tutti insieme per una risposta rapida"

Nella sala Calicchia del Comune di Latina si è tenuta la seconda riunione sul tema delle “povertà estreme”: oltre alla sezione servizi sociali dell'amministrazone comunale hanno partecipato anche la Croce rossa, l'Asl-Uoc popolazione migrante, il Pronto intervento sociale, il Centro accoglienza notturna, la Caritas e il Centro salute mentale. Lo scopo dell'iniziativa è quello di coordinare gli attori che operano per aiutare i più bisognosi, con l'obiettivo di costituire un servizio integrato capace di migliori e più efficienti prestazioni e risposte.

Coordinati dall'assessore al welfare del Comune di Latina Nasso, le parti si sono confrontate cercando soluzioni quanto più efficaci possibili: “Dai dati illustrati, è emerso in maniera netta che il fenomeno della povertà è trasversale e coinvolge in larga parte individui di nuclei italiani e che le caratteristiche più evidenti della condizione di povertà estrema sono la non autosufficienza e l’emergenza abitativa, che costituiscono un limite a volte invalicabile per quanti hanno la forza di tentare di riscattarsi da una fase esistenziale di marginalità attraverso forme di inserimento sociale” ha sottolineato Nasso.

Dall'esame delle realtà differenti presenti sul territorio è emersa la necessità di rafforzare il coordinamento tra i diversi operatori impegnati sul territorio e di estendere la rete del servizio anche alla Prefettura, alla Questura e all’Ordine dei farmacisti, che saranno invitati alla prossima riunione fissata per il 27 giugno. “Ci siamo immediatamente resi conto che l’incrocio dei dati e il confronto tra le diverse esperienze operative costituiscono un punto di partenza indifferibile per organizzare un servizio capillare è capace di dare risposte concrete a una realtà che sta assumendo proporzioni molto importanti e che non possiamo fingere di non vedere, ma che dobbiamo affrontare con la serenità e la determinazione di chi vuole capire per risolvere” ha concluso Nasso.