Violenza contro le donne, la proposta del Pd: “Istituire il premio ‘Per Giulia e per tutte’”

Un premio dal titolo “Per Giulia e per tutte”, in ricordo della 22enne Giulia Cecchettin brutalmente uccisa per mano del suo ex fidanzato: questa la proposta, rivolta agli studenti, che in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne viene fatta dal Partito Democratico nella provincia di Latina.

“In questi giorni il nostro Paese è stato scosso nel profondo dell’animo dalla drammatica notizia dell’ennesimo efferato femminicidio della giovane Giulia Cecchettin per mano dell’ex fidanzato - spiegano il segretario provinciale del Pd Omar Sarubbo e la responsabile provinciale Diritti e Pari Opportunità Jessica Paciolla -. Un dramma che ci richiama, ancora una volta, all’urgenza di agire più incisivamente, ed oltre la generale commozione del momento, per fermare la strage di donne attraverso provvedimenti che intervengano alla radice del problema; ovvero che si frappongano alla cultura maschilista di cui è ancora intrisa parte della nostra società. Servono iniziative su più fronti: prevenzione, potenziamento della rete di protezione, educazione, cultura, famiglia, giustizia”.

“A riguardo abbiamo pensato ad una iniziativa rivolta alle giovani generazioni al fine di promuovere la cultura dell’uguaglianza, del rispetto, della parità di genere, dell’educazione all’affettività e ai sentimenti. Una iniziativa rivolta alle studentesse e agli studenti e, più in generale, alla scuola quale presidio di istruzione e primo accesso alla cultura, nonché prima agenzia di emancipazione ed educazione alla cittadinanza, alla pacifica convivenza, al rispetto, alla vita”.

Quello che il Pd chiede, attraverso la presentazione di una mozione in tutti i Consigli comunali della Provincia, è appunto di istituire il premio “Per Giulia e per tutte!” rivolto alle studentesse e studenti delle scuole medie e superiori; un premio ai migliori elaborati scritti, materiali audiovisivi, creazioni artistiche, prodotti musicali sul tema della parità di genere e contrasto alle violenze di genere. “Proprio l’arte, nel caso specifico, può rappresentare una forma di linguaggio universale in grado di emozionare, veicolare i sentimenti di rispetto ed uguaglianza, creare ed educare alla bellezza, scuotere gli animi e disporli all’accoglienza dell’altro da sé, costruire esperienze di condivisione e socializzazione tra le ragazze e i ragazzi - aggiungono Sarubbo e Paciolla. Auspichiamo che questa nostra proposta venga accolta in tutti i Comuni andando a rappresentare un piccolo tassello di una più complessa ed ampia battaglia culturale e di giustizia sociale a cui è vietato sottrarsi (uomini in primis)”.

Una proposta subito accolta dal Pd di Latina. “Al di là di ogni necessaria attività di contrasto e prevenzione della violenza riteniamo opportuno promuovere la cultura dell’uguaglianza, del rispetto, della parità di genere, dell’educazione all’affettività e ai sentimenti a partire dalle giovani generazioni” dichiara il gruppo consiliare del partito di Latina – Valeria Campagna, Daniela Fiore, Leonardo Majocchi – in una nota. “Secondo i dati Istat il 31,5% delle donne italiane ha subìto, nel corso della propria vita, una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Senza considerare la violenza psicologica che è difficilmente misurabile ma che sappiamo essere un’altra forma, altrettanto dannosa e pericolosa, di violenza”.

Il gruppo consiliare, attraverso una mozione protocollata, vuole quindi impegnare la sindaca Celentano e la sua giunta a istituire appunto il premio “Per Giulia e per tutte”. “È fondamentale – concludono dal PD Latina - coinvolgere ragazze e ragazzi in un ampio progetto di raggiungimento di una piena parità di genere, rimozione delle disuguaglianze e contrasto alla cultura della violenza. E l’arte, che è catalizzatore di cambiamento ed ha profonda influenza sulla natura umana, può rappresentare una forma di linguaggio universale capace di emozionare e veicolare sentimenti di rispetto ed uguaglianza”.