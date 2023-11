A Latina la presidente della commissione d’inchiesta sul femminicidio: la visita in Comune

Ospite d’onore nella mattinata di oggi nell’aula del Consiglio comunale di Latina: a fare visita nel palazzo municipale l’onorevole Martina Semenzato, presidente della commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere.

Semenzato nella sua visita nel capoluogo ha incontrato la sindaca Matilde Celentano, gli assessori, le consigliere donne, i capigruppo e una rappresentanza dell’intero consiglio comunale. Presente anche Monica Sansoni, garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio.

“Ringrazio, a nome dell’amministrazione che rappresento, l’onorevole Semenzato per il lavoro che svolge a tutela di tutte le donne, troppo spesso vittime di situazioni drammatiche che ci lasciano addosso la sensazione che si sarebbero potute evitare – ha dichiarato la prima cittadina Celentano -. So che Latina è una città a lei cara e che il centro antiviolenza presente sul territorio è stato uno dei primi che ha visitato una volta avuto l’incarico da presidente della commissione, che è bicamerale ed è quindi composta sia da deputati che da senatori. Il lavoro svolto da Semenzato e quanto riferito oggi nell’aula consiliare può essere di spunto, per tutti noi che abbiamo un ruolo all’interno di un’amministrazione e siamo riconosciuti come punti di riferimento dai cittadini, per comprendere in che modo lavorare e combattere i dati raccapriccianti che ci presenta la cronaca ogni giorno. Dobbiamo promuovere un cambiamento culturale e trovare strumenti concreti perché le donne siano protette, ma soprattutto siano autonome. Dobbiamo lavorare sulla prevenzione e occuparci di violenza di genere prima che di femminicidio e costruire una comunità dove le donne siano autonome da ogni punto di vista, come testimoniato dall’onorevole Semenzano".

“Infine - ha poi concluso la sindaca di Latina - le donne devono sapere che hanno istituzioni, centri antiviolenza, associazioni e centri di ascolto a cui fare riferimento per uscire da meccanismi tossici che, sempre più spesso, sfociano in atti di violenza. Questo è quello su cui ci dobbiamo focalizzare, a pochi giorni dalla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Grazie di nuovo all’onorevole Semenzato per essere stata con noi affrontando un tema caro alla nostra amministrazione”.

L’onorevole Semenzato ospite anche di Valore Donna

Sempre nea giornata di oggi l’onorevole semenzaio ha visitato anche la sede dell’associazione Valore Donna di Latina. “Per combattere la violenza di genere è fondamentale partire dai territori e da quelle associazioni che quotidianamente, a tutte le ore del giorno, operano per aiutare e salvare le donne” ha detto la presidente della commissione bicamerale sul femminicidio. “Questa - ha poi aggiunto in riferimento a Valore Donna - è un’associazione straordinaria, formata da giovani donne, mature e soprattutto di grande professionalità. Le vittime di violenza si devono rivolgere a realtà come quella di Valore Donna, oltre che alle forze dell’ordine, trovando il coraggio di denunciare per uscire da quelle situazioni tossiche che le riguardano, molte volte loro insieme ai loro figli”.

L’onorevole Semenzato ha definito poi la violenza di genere un “fenomeno strutturale. Quando parliamo di pena siamo già sconfitti, dato che vuol dire che una donna è stata vittima di violenza, stuprata o, peggio ancora, uccisa. Dobbiamo lavorare sulla prevenzione, intervenendo in due settori fondamentali: la famiglia, riappropriandoci del nostro ruolo educativo, e la scuola. Dobbiamo riappropriarci della cultura del rispetto. La prevenzione è l’unica grande arma che abbiamo a nostra disposizione”. Concetti ribaditi anche dalla garante dell’infanzia e dell’adolescenza Sansoni presente durante la visita insieme all’Associazione Alfa e Omega di Alice Lazzarini, alla Dinamica Scuola di Rosanna Carrano e al personale e agli avvocati di Associazione Valore Donna.

“L’onorevole Semenzato ci ha onorato della sua presenza e questo ha un grande valore per la nostra associazione e per la nostra città” ha commentato la presidente di Valore Donna Valentina Pappacena. “Quello della violenza di genere è un argomento importante e che ci tocca tutti, nessuno escluso. Le donne devono sapere che non sono sole, ma che ci sono associazioni pronte a supportarle. Speriamo che la sua visita sia solo un primo passo, il primo mattone di un’apertura anche da parte delle istituzioni e soprattutto del Comune di Latina nei confronti di tutte le realtà come la nostra, alla quale spesso non è stata data neanche la possibilità di essere ricevute dall’assessore di riferimento. L’inclusione di cui si è parlato in aula con l’onorevole Semenzato, infatti, non deve essere perseguita solo a parole, ma anche dimostrata con i fatti”.