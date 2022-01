Rifiuti, Pnrr, viabilità e scuole: Stefanelli presenta le linee guida del suo programma

Assunzione di personale per restituire dinamicità all’ente, avvio di una cabina di regia per gestire in maniera condivisa il Pnrr, screening sugli edifici scolastici e le strade, digitalizzazione, impianti rifiuti e nuova tariffa idrica. Questo il piano di lavoro per i prossimi 100 giorni illustrato questa mattina dal neo presidente della Provincia Gerardo Stefanelli nel corso di una conferenza stampa nell’aula Cambellotti. “Questo ente negli ultimi anni ha attraversato diverse fasi non semplici – ha spiegato – e ora è sopito, una macchina che procede troppo lentamente alla quale va restituita dinamicità e motivazioni. Ciò sarà possibile innanzitutto con l’aumento dell’organico che ha perso dipendenti e dirigenti: bisogna fare assunzioni per poter rendere pienamente operativa la macchina amministrativa”.

Il Pnrr

Primo obiettivo quello dell’approvazione del Bilancio con conseguente piano delle opere pubbliche e quello delle assunzioni. Poi l’avvio di una cabina di regia per i fondi del Pnrr con il Comune di Latina, la Camera di Commercio, le associazioni di categoria e le università di Latina e Cassino con un Comitato tecnico coordinato dalla provincia per supportare i Comuni, specie i più piccoli, nell’accesso ai finanziamenti.

Piano rifiuti e servizio idrico

Tra le note dolenti la gestione del sistema rifiuti e il commissariamento della Regione. “Ci sono opportunità su questa materia – ha spiegato – ma manca l’Ato: dobbiamo mettere insieme tutti i Comuni e nonostante il commissariamento e le inadempienze da parte sua, la Regione intende coinvolgerci. Ma è chiaro che soltanto lavorando in sinergia con tutti i Comuni possiamo raggiungere risultati: va fatto un Ato dei rifiuti per gestire l’impiantistica ma anche sulla raccolta differenziata in prospettiva”. Senza il servizio idrico visto che entro il 30 aprile bisogna definire le nuove tariffe.

Scuole e strade

Stefanelli ha anche illustrato gli investimenti in programma per l’edilizia scolastica: per il 2022 ci sono 23,8 milioni di euro e di questi 1,7 destinato alla manutenzione ordinaria. Finora sono state finanziate 32 opere da realizzare per circa 21 milioni di euro: 25 sono già in progettazione, 5 in appalto e 2 in realizzazione. Sulla viabilità ci sono invece 14 milioni per quest’anno e oltre 8 sono destinati alla manutenzione ordinaria, 6,7 a ponti, viadotti e gallerie. “Ho intenzione di visitare tutte le scuole superiori – ha aggiunto – dedicando loro un giorno a settimana per verificare lo stato degli edifici e incontrare dirigenti e studenti e lo stesso farò con ogni singolo Comune della provincia”. Il prossimo appuntamento a via Costa è giovedì con la formazione di tutte le commissioni, passaggio che renderà pienamente operativa la macchina dell’ente.