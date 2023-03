Elezioni comunali a Latina, fine settimana di incontri per Coletta in vista delle primarie

E’ stato un fine settimana di incontri per Damiano Coletta, l’ex sindaco di Latina e ora in corsa alle primarie per essere anche il prossimo candidato primo cittadino del centrosinistra alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio.

Nei giorni scorsi, trovata la quadra, le primarie di coalizione per scegliere il candidato sindaco sono state ufficializzate e a giocarsi la partita ci sono oltre a Damiano Coletta anche Daniela Fiore, per il Pd, e Filippo Cosignani che si presenta da indipendente.

Pochi giorni di campagna elettorale separano i tre candidati al voto di domenica 2 aprile. E l’ex primo cittadino espressione di Lbc ne ha approfittato nel fine settimana per organizzare una serie di incontri con la comunità del capoluogo. Ieri mattina al Circolo cittadino c’è stato l'evento “Non io, ma noi. Le parole della città” con cui Coletta si è confrontato con i cittadini in vista delle primarie. Forte delle tre vittorie (alle comunali del 2016 e del 2021 si aggiunge anche il voto nelle 22 sezioni del 4 settembre dello scorso anno), l’ex sindaco è pronto a scendere di nuovo in campo, mettendo a disposizione della città, ha detto, “l’esperienza maturata” nei sei anni di governo di Latina, ma senza dimenticare gli errori fatti. Brucia ancora la sfiducia del 28 settembre scorso e Coletta si dice pronto a riprendere il discorso da dove è stato lasciato. Uno dei temi caldi è quello della legalità, cavallo di battaglia del leader di Latina Bene Comune, ma l’ex primo cittadino torna anche sui altri punti come i rifiuti, e la differenziata salita al 54%, la viabilità, il bilancio, le assunzioni in Comune.

Sabato pomeriggio invece Coletta ha incontrato i residenti dei quartieri Q4 e Q5. Nel corso del confronto sono stati affrontati anche altri temi, ricordando quanto è stato fatto e annunciando cosa verrà fatto in caso di elezione. “Abbiamo parlato di temi che riguardano questo quartiere e in particolare la situazione del progetto ‘A gonfie vele’ - ha detto -, presentato insieme all'Ater, che prevede l'abbattimento dell’ex Icos, la creazione di un collegamento ciclo-pedonale per l’attraversamento della Mediana, la creazione di un presidio di sicurezza, di un presidio sanitario, di un area verde e quindi anche di un piccolo centro sociale”. E ancora dei progetti del Pnrr che “vanno avanti e ci consentiranno di cambiare il volto di una parte importante della città con servizi e impianti. Presso la Chiesa Maria Madre della Chiesa - ha detto Coletta - verrà realizzato, ad esempio, un impianto sportivo. Si è parlato dell'imminente apertura del ponte, ora messo in sicurezza. In ultimo abbiamo affrontato un tema che sta molto a cuore ai residenti Q4 e Q5: il piano delle antenne che è praticamente pronto. Sarà necessario un censimento delle attuali antenne, la verifica del rispetto dei criteri dei requisiti stabiliti e l’individuazione degli spazi per le antenne”.

Questa sarà dunque la settimana decisiva per l’ex sindaco che si prepara a giocare la partita delle primarie. Domenica 2 aprile le riserve saranno sciolte e sapremo se sarà lui il candidato del centrosinistra che alle prossime elezioni comunali sfiderà nuovamente la coalizione di centrodestra guidata da Matilde Celentano.