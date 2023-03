Primarie del centrosinistra a Latina: sfida tra Coletta, Cosignani e Fiore. Dove e quando si vota

Domenica 2 aprile si vota a Latina per le primarie di coalizione del “campo progressista” per la scelta del candidato o della candidata alla carica di sindaco alle elezioni comunali di maggio. La sfida a tre è tra - in ordine alfabetico - Damiano Coletta scelto da Lbc, Filippo Cosignani che si è presentato da indipendente e Daniela Fiore per il Pd.

Si vota come detto nella sola giornata di domenica 2 aprile e in queste ore si sta completando il quadro organizzativo. Possono votare per le primarie del centrosinistra tutte le persone iscritte alle liste elettorali del Comune di Latina; al momento in cui si reca al seggio l’elettore deve portare con sé un documento di riconoscimento e due euro. E’ possibile esprimere una sola preferenza per uno dei tre candidati alle primarie.

Sono invece cinque i seggi che verranno allestiti. A Latina centro nell’ex Stoa in via Cesare Battisti e per i quartieri Q4 e Q5 al centro Lestrella (al primo piano sopra autoscuola) e in entrambi sarà possibile votare dalle 8 alle 21; sia a Borgo Podgora che a Borgo Grappa il seggio è previsto nei rispettivi centri sociali e a Latina Scalo nell’ex Enel: per tutti e tre è valido lo stesso orario di apertura, e cioè dalle 9 alle 19.

Intanto in vista del voto del 2 aprile i tre candidati proseguono con i loro impegni elettorali: Filippo Cosignani continua a incontrare i cittadini per le vie della città, mentre Damiano Colletta e Daniela Fiore stanno organizzando momenti di confronto. Nella giornata di ieri l’ex sindaco in corsa per Lbc è stato impegnato in un doppio appuntamento a Borgo Carso e oggi incontra la cittadinanza a Borgo Bainsizza e in piazza Ilaria Alpi. Daniela Fiore per oggi pomeriggio, invece, ha in programma un appuntamento dal titolo “La città contemporanea” a cui prevista la partecipazione anche del vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio Daniele Leodori, mentre domani ci sarà l’evento per la chiusura della campagna elettorale con l’ex presidente della Regione Lazio e attuale deputato del Pd Nicola Zingaretti nel pub “Vajolet” di via Negehelli, nella zona cuore della vita giovanile. “L’aiuto di tanti ragazzi e ragazze alla preparazione e organizzazione della campagna – ha sottolineato Fiore – è stato fondamentale ed è stato bellissimo farsi contagiare dal loro entusiasmo. Il mio grazie sarà per tutti i cittadini che mi hanno accompagnato in questo breve ma intenso percorso; mi hanno dato un’energia enorme ad ogni occasione di scambio in cui si è parlato della città che sogniamo. Una città sostenibile, inclusiva, proiettata verso il futuro. Sono convinta che Latina possa rifiorire, anche grazie a questa bella energia e al supporto di tanti e tante, su un terreno comune di impegno e condivisione”.