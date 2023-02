Elly Schlein nuova segretaria del Pd: i risultati delle primarie in tutti i comuni della provincia

Sono stati resi noti dal Partito Democratico della provincia di Latina i risultati relativi alle primarie con cui è stata eletta nuova segretaria Elly Schlein. In tutto il territorio pontino hanno 6.117 elettori, con 6.085 voti validi; con il 53,83% - e 3.407 voti - ha vinto la 37enne eletta deputata alle ultime elezioni del 25 settembre mentre lo sfidante, il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, si è fermato al 44,17% - sono stati 2.690 i voti per lui -.

Andando a vedere per ogni singolo comune, Elly Schlein ha avuto la meglio praticamente in quasi tutti i grandi centri del territorio, a partire da Latina città dove la neo segretaria del Pd è stata scelta da oltre il 61% dei votanti. Sono state infatti 819 le preferenze per lei nel capoluogo contro le 500 di Bonaccini; stesso discorso anche ad Aprilia (319 i voti per Schlein e 104 per Bonaccini), Cisterna (166 i voti per Schlein e 130 per Bonaccini), Fondi (139 i voti per Schlein e 108 per Bonaccini), Formia (302 i voti per Schlein e 191 per Bonaccini), Gaeta (204 i voti per Schlein e 105 per Bonaccini), Itri (111 i voti per Schlein e 36 per Bonaccini), Lenola (49 i voti per Schlein e 26 per Bonaccini), Minturno (102 i voti per Schlein e 99 per Bonaccini), Monte San Biagio (10 i voti per Schlein e 2 per Bonaccini), Ponza (11 i voti per Schlein e 8 per Bonaccini), Priverno (128 i voti per Schlein e 77 per Bonaccini), Roccasecca dei Volsci (8 i voti per Schlein e 7 per Bonaccini), San Felice Circeo (55 i voti per Schlein e 18 per Bonaccini), Sermoneta (77 i voti per Schlein e 18 per Bonaccini), Sezze (dove hanno votato anche i cittadini di Bassiano - 189 i voti per Schlein e 150 per Bonaccini), Sonnino (32 i voti per Schlein e 18 per Bonaccini), Sperlonga (36 i voti per Schlein e 27 per Bonaccini), Terracina (176 i voti per Schlein e 90 per Bonaccini) e Ventotene (27 i voti per Schlein e 12 per Bonaccini).

Ha vinto il presidente dell’Emilia Romagna, invece nei comuni di Campodimele (7 i voti per Schlein e 19 per Bonaccini), Castelforte (47 i voti per Schlein e 144 per Bonaccini), Cori 1 (85 i voti per Schlein e 110 per Bonaccini) e Cori 2 (dove votavano anche i residenti di Rocca Massima - 25 i voti per Schlein e 27 per Bonaccini), Maenza (11 i voti per Schlein e 37 per Bonaccini), Pontinia (29 i voti per Schlein e 64 per Bonaccini), Roccagorga (65 i voti per Schlein e 81 per Bonaccini), Santi Cosma e Damiano (10 i voti per Schlein e 265 per Bonaccini), Sabaudia (115 i voti per Schlein e 153 per Bonaccini).

Particolari le situazioni che si verificate a Norma e Prossedi, dove sia Schlein e Bonaccini hanno ottenuto lo stesso numero di voti 36 nel primo comune e 14 nel secondo.