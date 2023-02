Primarie del Pd, si vota per scegliere il nuovo segretario. Seggi aperti dalle 8 alle 20: ecco dove

Saranno aperti domenica 26 febbraio dalle 8 alle 20 i seggi per le primarie del Partito Democratico. In provincia ne sono stati allestiti 33 su tutto il territorio dove potranno recarsi gli elettori che vorranno votare per scegliere il nuovo segretario che guiderà il Pd nei prossimi anni. La sfida a due, dopo i voti nei circoli - nella provincia di Latina hanno votato circa mille iscritti - è tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini.

Entrambi oggi hanno chiuso la loro campagna elettorale e hanno rinnovato i loro appelli per il voto. "Mi aspetto e spero in una partecipazione alta, abbiamo lavorato in queste settimane perché fosse la più alta possibile ha detto Schlein durante un evento al mercato torinese di Porta Palazzo ricordando ce "nelle scorse primarie hanno sempre votato più di un milione di persone, io spero che riusciremo ad arrivare a quella soglia e anche a superarla. Domani - ha proseguito - gli elettori decideranno chi sarà la vincitrice o il vincitore. Io credo che questa bella mobilitazione si trasformerà in passaparola, perché si stanno riavvicinando tantissime persone che in questi anni si erano allontanate deluse e si stanno avvicinando tante persone che sono alla prima esperienza politica, quindi tanti giovani che sono convinta faranno la differenza nella partecipazione di domani”.

Bonaccini è intervenuto invece da Reggio Calabria "Basta con la politica che pensa di vincere le elezioni andando in tv e rilasciando interviste - ha detto durante un evento in piazza come scrive ReggioToday - ;noi siamo qui per rilanciare il partito e dare così risposte concrete alla gente. Dico subito che se dovessi vincere queste primarie e diventare segretario, non ci sarà nessuna rottamazione dentro il partito. Occorre lavorare insieme e occorre ripartire dai territori. Per questo ho girato tutt'Italia per ascoltare la gente. Il giorno dopo chiederò di allestire banchetti, nelle piazze, davanti ai luoghi di lavoro, alle scuole per raccogliere le firme e presentare una legge di iniziativa popolare per il salario minimo garantito. È una vergogna che ci siano lavoratori sottopagati, non è degno di un Paese civile”.

Il voto in provincia di Latina

Come detto nella provincia di Latina sono 33 i seggi (clicca qui per conoscere tutti i seggi in provincia). Per votare non serve per forza essere iscritti al Pd; come spiega lo stesso regolamento delle primarie, sono ammesse a votare tutte le persone che “con cittadinanza italiana, i cittadini e le cittadine UE residenti in Italia e i cittadini e le cittadine extra-UE con regolare permesso di soggiorno che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori”. Per esprimere il proprio voto occorre la tessera elettorale, il documento di identità e 2 euro da versare come contributo per l'organizzazione delle primarie (l'obolo non è richiesto agli iscritti al partito). Posso votare tutti i cittadini italiani maggiorenni ma anche gli studenti e lavoratori fuori sede, i minorenni (16 anni in su) e i cittadini stranieri residenti che si siano prima pre-registrati; pre-registrazione necessaria anche per il voto online.