Convocato il primo Consiglio comunale dopo il voto nelle 22 sezioni: in Aula il 28 settembre

E’ stato convocato il primo Consiglio comunale a Latina dopo il voto nelle 22 sezioni del 4 settembre scorso. La seduta in piazza del Popolo è fissata per le 18 di mercoledì 28 settembre a venti giorni esatti dalla proclamazione di Damiano Coletta sindaco del capoluogo; Damiano Coletta che al termine della ripetizione del voto l’ha spuntata sul candidato del centrodestra Vincenzo Zaccheo confermandosi alla guida della città, con una coalizione però che è in minoranza in Consiglio e con il nodo della cosiddetta “anatra zoppa” che permane.

Sono sei i punti all’ordine del giorno della sedura del 28 settembre: l’esame delle condizioni di eleggibilità, compatibilità dei consiglieri, la convalida degli eletti ed eventuali surroghe; il giuramento del sindaco Coletta; l’elezione del presidente del Consiglio comunale, di due vice presidenti e di tre consiglieri segretari; la formalizzazione dei gruppi e dei capigruppo consiliari; le comunicazione del sindaco inerenti la nomina degli assessori e del vice sindaco e l’elezione della Commissione Elettorale Comunale.

Una seduta delicata quella in programma il 28 settembre; come detto l’esito del voto del 4 settembre non ha permesso di superare il nodo dell’”ananatra zoppa” che invece si è ulteriormente complicato con il centrodestra che dopo le elezioni ha annunciato, e più volte ribadito, la volontà di sfiduciare il primo cittadino per tornare subito al voto. Ancora nulla di ufficiale da parte dei partiti che di fatto costituiscono la maggioranza in Consiglio comunale (19 i seggi) e saranno questi giorni cruciali anche in considerazione del fatto che domenica 25 settembre si terranno le elezioni politiche. La sensazione è che poco possa essere deciso prima di questa data e al momento l’unica cosa certa è appunto la convocazione del primo Consiglio comunale con il sindaco Coletta che nei giorni scorsi aveva nuovamente aperto al dialogo avanzando la proposta di incontrare tutte le forze presenti in Consiglio, quindi anche quelle di centrodestra a partire dal movimento di Vincenzo Zaccheo, per cercare di trovare un’intesa su punti programmatici e cronoprogramma. Proposta che al momento non è stata raccolta dai partiti di maggioranza che hanno ribadito la volontà di andare avanti lungo la strada della sfiducia.

La seduta del Cosniglio comunale del 28 settembre, che si aprirà quindi alle 18 e si terrà nell’Aula consiliare del palazzo comunale a Latina in piazza del Popolo, è aperta al pubblico.