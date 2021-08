Priverno, ecco la formazione che corre con la sindaca Anna Maria Bilancia

Il primo cittadino uscente ha presentato in piazza la lista 'Ancora per Priverno' tra bilanci e nuovo obiettivi amministrativi

Piazza Giovanni XXIII a Priverno ha fatto da cornice domenica sera alla presentazione della “Ancora per Priverno” a sostegno della candidatura a sindaco di Anna Maria Bilancia. Il primo cittadino uscente ha ripercorso il lavoro amministrativo di questi anni con risanamento delle situazioni debitorie e taglio agli sprechi; potenziamento della pianta organica; valorizzazione dei luoghi della cultura, miglioramento della viabilità, del decoro urbano; introduzione della raccolta differenziata porta a porta; miglioramento dei servizi alla cittadinanza in ambito sociale, educativo, delle pari opportunità e inclusione.

“Un lavoro importante che intendiamo proseguire nel solco della strada tracciata in questi anni al servizio delle cittadine e dei cittadini, con competenza, onestà e dedizione totale al bene comune, con una squadra rinnovata, forte, coesa e competente” ha spiegato illustrando poi i nuovi obiettivi che il progetto “Ancora per Priverno” si pone per il prossimo mandato amministrativo; tra i quali il completamento del piano della manutenzione delle strade; l’ampliamento delle linee di illuminazione pubblica nelle periferie; la piantumazione di centinaia di alberi con il Progetto Ossigeno; il potenziamento dell’impiantistica sportiva, della sentieristica e la realizzazione di una pista ciclabile; miglioramento dei processi di digitalizzazione; rafforzamento dell’offerta culturale e sociale con grande attenzione ai più giovani; creazione di condizioni per lo sviluppo delle filiere agroalimentari e del turismo e molto altro.

Questi i candidati della lista: Antonini Roberto, Cardarelli Loreta, Carpenteri Dina, De Marchis Giuseppe, Dell’Unto Elide, Di Giorgio Alessandro, Federici Giulio, Guadagnoli Fabio, Ines Antonio, Musilli Yuri, Onorati Enrica, Pucci Gianni, Quattrociocche Sonia, Rossi Emilio, Rossi Vincenzo, Vellucci Luigina.