Priverno, dopo le elezioni il primo Consiglio comunale della nuova era Bilancia

E’ stata convocato il primo Consiglio comunale di Priverno dopo le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre con cui è stata confermata sindaco Anna Maria Bilancia. La seduta di insediamento è stata convocata per il 16 ottobre alle 17 presso l’Aula Consiliare del Comune.

Sono diversi i punti posti all’ordine del giorno:

- convalida dei consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 03 e 04 ottobre 2021(esame delle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

- giuramento del sindaco eletto nella consultazione elettorale del 03 e 04 ottobre 2021

- elezione del presidente e del vice-presidente del Consiglio Comunale

- comunicazioni del sindaco circa la nomina della Giunta Comunale

- presentazione degli indirizzi generali di governo

- nomina componenti della Commissione Elettorale Comunale

- presa d’atto della costituzione dei Gruppi Consiliari

I cittadini che intendano partecipare alla seduta, in base alla vigente normativa, dovranno essere in possesso del Green Pass, ovvero vaccinati o dotati di esito negativo di un tampone effettuato entro le 48 ore precedenti l’orario di inizio della seduta, e indossare la mascherina. La presenza è consentita a 120 persone, complessivamente distribuite, secondo l’ordine di arrivo, tra la Sala Consiliare, dove sarà possibile seguire la seduta in presenza, e la Sala delle Cerimonie dove la seduta potrà essere seguita in modalità di video-conferenza.

La seduta di Consiglio comunale sarà comunque diffusa tramite la diretta streaming trasmessa sui canali telematici istituzionali del Comune.