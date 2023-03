Occupazione di giovani e donne: protocollo d'intesa tra Mysea e Comune di Priverno

Il Cies, Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo onlus e il Comune di Priverno hanno sottoscritto venerdì scorso un protocollo di intesa finalizzato alla promozione del progetto di cooperazione Mysea e contrasto della disoccupazione giovanile e femminile. Una collaborazione che nasce con l'obiettivo di lavorare sul territorio e di coinvolgere le aziende locali e gli enti di formazione per favorire l'occupazione di donne e giovani nei settori dell'economia sostenibile e circolare, che rappresentano il focus del progetto Mysea.

Il programma infatti, finanziato Eni- Cbc Med, punta ai settori della blue e green economy, in particolare all'agroalimentare e alla gestione dei rifiuti, dove la richiesta di nuovi profili professionali in grado di gestire tecnologie innovative, sostenibili ed eco-responsabili è in forte crescita. Un progetto dunque che, come sottolinea l'amministrazione di Priverno, si inserisce nelle politiche attive di sviluppo seguite dal Comune, che di recente ha anche lanciato una manifestazione di interesse per selezionare animatori e coordinatori territorio per la costituzione di Comitati locali per l?occupazione che promuovano lo sviluppo locale, creino nuove opportunità occupazionali e di inclusione nel mondo del lavoro.

?L?azione congiunta tra pubblico e privato nel territorio e la condivisione di un progetto di sviluppo congiunto ? ha commentato Anna Maria Bilancia, Sindaca del Comune di Priverno ? favorisce la promozione del lavoro e della formazione, aiutando concretamente i nostri giovani e donne ad inserirsi nel mondo del lavoro in maniera stabile. Riconosciamo il valore e il ruolo dell?Europa nella promozione di queste tematiche, considerando la sostenibilità come parola chiave per affrontare temi e questioni, quanto mai attuali, come la lotta al cambiamento climatico e la ricerca di un modello economico innovativo basato sulla rigenerazione delle risorse?.