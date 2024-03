Diventa un caso l’evento con il prof di fisica Vincenzo Schettini: il Pd chiede l’accesso agli atti

Diventa un caso l’evento organizzato al teatro D’Annunzio di Latina a cui ha partecipato il professore di fisica più amato dai giovani, Vincenzo Schettini. L’evento, che ha riscosso un grandissimo successo, è stato organizzato dall’istituto comprensivo Da Vinci-Rodari di Latina in collaborazione con l’amministrazione comunale. Ora però, il gruppo consiliare del Partito democratico ha presentato una richiesta di accesso agli atti . “Un’azione nata da un’esigenza di rispetto per i ragazzi e le ragazze presenti, per i genitori e anche per l’ospite accolto” spiegano i consiglieri Valeria Campagna, Daniela Fiore e Leonardo Majocchi.

Per l’evento “è stato messo a disposizione il teatro comunale e il Comune si è fatto carico delle spese di acquisto di una parte dei libri del fisico Schettini, per distribuirli alle studentesse e agli studenti che hanno preso parte al convegno. Questo è quanto riferito dall’assessorato all’Istruzione ieri in un comunicato stampa pubblicato sul sito dell’Ente. Tutto molto bello, ma gli atti amministrativi dove sono?” chiedono i consiglieri.

I dem hanno inoltrato l’istanza di accesso per avere una copia delle delibere e determinazioni con le quali è stato concesso l’uso gratuito del D’Annunzio e sono state comprate le copie dei libri dati in omaggio ad alunne e alunni. “Apprendiamo della concessione gratuita del teatro e va anche bene, peccato che gli atti amministrativi dovuti non ci siano - sottolineano Campagna, Fiore e Malocchi -. Né abbiamo contezza di atti ufficiali relativamente all’acquisto dei libri per i ragazzi, pratica lodevole ma senz’altro inusuale. Secondo quanto riferito da alcune famiglie, sembra invece che ad alcuni studenti sia stata chiesta una quota di partecipazione all’evento, per assistere e avere una copia del testo. Contiamo di fare chiarezza anche su quest’eventualità, oltre che sulla scelta di coinvolgere alcune scuole piuttosto di altre e sulla gestione poco trasparente di tutta la manifestazione”.