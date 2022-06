“Le strade del commercio”, prorogato il bando a sostegno delle reti d'impresa

E’ stata spostata di quasi due settimane la scadenza del bando pensato per supportare attività commerciali ed artigianali del territorio.

Chi ne beneficia

La regione Lazio, per la seconda volta in cinque anni, ha deciso infatti di destinare delle risorse alla costituzione ed al consolidamento delle “reti d’impresa” tra attività economiche per la rigenerazione e valorizzazione dei territori “nonché – si legge nel testo – per l’innovazione e il sostegno delle micro, piccole e medie imprese commerciali e il loro riposizionamento competitivo, attraverso il finanziamento di appositi programmi di sviluppo”. Programmi che devono essere presentati attraverso i municipi.

Cosa sono le reti

Le reti consistono nell’aggregazione di attività economiche su strada, costituite con l’obiettivo di potenziarne la competitività e di renderle contestualmente il volano per uno sviluppo territoriale sostenibile, che sia anche elemento di coesione e riconoscimento per la comunità ed i visitatori. Semplificando, con la rete si possono elaborare attività di marketing per far conoscere territori e relativi prodotti o servizi. Ma anche realizzare interventi di manutenzione per migliorare la qualità urbana del contesto in cui, le reti, sono inserite.

Il lancio del bando

La proroga

Le domande possono essere presentate, al netto della proroga, entro le ore 12,00 del 13 luglio 2022. Il finanziamento massimo erogabile per ciascun programma di Rete è pari a 100mila euro, che verrà suddiviso in tre acconti rispettivamente del 30% il primo, del 60% il secondo che sarà concesso dietro rendicontazione intermedia delle spese sostenute e del 10% a saldo con rendicontazione delle spese complessive. Gli interventi dovranno essere realizzati entro 18 mesi dalla data di ammissione a finanziamento