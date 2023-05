Al Comune di Formia la gestione dell'area archeologico-naturalistica della Villa di Mamurra

E’ stato siglato dal Comune di Formia con il Parco regionale Riviera di Ulisse e la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina il protocollo di intesa con il Parco finalizzato alla valorizzazione e promozione del patrimonio culturale esistente sul territorio. Nello specifico si prevede che l'Ente avrà il compito di gestire l'area archeologico-naturalistica della "Villa di Mamurra" - recentemente recuperata e riaperta dopo gli interventi del Ministero della Cultura - e di organizzare un servizio di visite guidate nell’ambito del Parco regionale di Gianola e Monte di Scauri.

Un piano importante di rilievo sociale, ambientale e culturale che contribuisce ad arricchire e a sviluppare la conoscenza e la fruizione dei siti storico-archeologici, in un’ottica di crescita culturale della comunità e dell’intero comprensorio, definendo nel contempo una strategia comune di interventi al fine di implementare il sito e promuovere azioni sinergiche anche attraverso il coinvolgimento di esperti, volontari e categorie economiche.

“L’amministrazione – sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo - attraverso il protocollo di intesa intende favorire e programmare iniziative che mirino ad arricchire l’offerta capace di produrre positive ricadute in termini di immagine, oltre che di crescita sociale e sviluppo economico. Un clima di piena collaborazione intercorso tra enti ed in particolare con il Parco regionale Riviera di Ulisse del direttore Oreste Luongo, al quale il Comune di Formia ha concesso in uso un immobile in località Gianola per destinarlo a sede del Parco”.

Particolarmente soddisfatto è l’assessore alla Cultura Fabio Papa, che preannuncia “l'avvio nei prossimi giorni di una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di apertura e valorizzazione, attraverso visite guidate ed eventi, presso i tre principali siti di interesse storico-archeologico della città: Tomba di Cicerone, Cisternone Romano di Castellone e Villa di Mamurra”. “La strada intrapresa – prosegue l’assessore - consentirà oltre ad un ampliamento dell'offerta culturale e turistica, la possibilità di acquistare un solo biglietto per visitare tre bellezze del nostro territorio”.