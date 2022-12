Provincia, un anno di attività: "Costruiamo un ente più forte e moderno"

Una memoria di 36 pagine che racchiude le principali azioni messe in campo nel 2022. E' quella che ha presentato questa mattina il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli nel corso di una conferenza stampa di fine anno. "Non è un'autocelebrazione - precisa subito - ma un modo per ricordarci quello che abbiamo fatto e per dare soddisfazione agli uffici che lavorano silenziosamente. Fanno notizie le cose che creano polemica, come il caso dei rifiuti, la quotidiana amministrazione purtroppo non fa notizia".

"Abbiamo lavorato per costruire un ente più forte, più veloce e più moderno - dichiara in apertura il presidente di via Costa - L'ente è più forte sul piano di personale, con nuove assunzioni e formazione dei dipendenti. Questo ente non assumeva dal 2014, otto anni. Abbiamo rafforzato la capacità di digitalizzazione per costruire un ente più moderno anche dal punto di vista comunicativo. Abbiamo investito poi 26 milioni sulla scuola avviando 19 gare d'appalto per un totale di 13 milioni e mezzo di euro, altri 14 interventi sono in corso, sei conclusi, due sono stati gli interventi finanziati dal Pnrr. Abbiamo poi presentato due progetti, sulle misure di constrasto all'abbandono scolastico e al disagio giovanile. Spero inoltre di poter avviare con la consulta dei giovani studenti una serie di progetti speciali nelle scuole. Sulla viabilità abbiamo fatto la nostra parte investendo 13 milioni di euro". Per quanto riguarda l'ambiente, Stefanelli ha poi toccato il tema complesso dei rifiuti ricordando la nomina del commissario regionale e l'istituzione degli enti di governo del ciclo dei rifiuti". Passa poi ad analizzare la situazione politica, partendo dalle fratture emerse all'interno dell'Ato 4, considerate "la spia dell'atteggiamento degli amministratori locali": "Sfruttando il clima di maggiore dialogo e collaborazione che c'è in Provincia - ha detto Stefanelli - mi piacerebbe nel 2023 poter avviare un'attività di diffusione di una maggiore cultura amministrativa rivolta a tutti i Comuni e ai consiglieri comunale. Questo territorio deve investire sulla costruzione di una classe dirigente competente a prescindere dai partiti politici di appartenenza. I governi locali cambiano, ma se c'è una cultura amministrativa condivisa, il benessere delle comunità è un patrimonio di tutti. Per costruire un ente che funziona ci vogliono almeno due mandati, per distruggerla basta molto meno".

Il richiamo ad Al Karama

In chiusura anche un accenno al problema del campo di Al Karama: "Sono deluso dalla comunità di Latina - ha dichiarato il presidente della Provincia - Sono sei mesi che noi, come Provincia, che ospitiamo persone e bambini alla ex Rossi Sud. Abbiamo sospeso il bando per assegnare l'incubatore di impresa, sospeso ogni riflessione sull'utilizzo della struttura. Sono passati sei mesi e quelle persone sono ancora lì. Ci sono state con il freddo e ho saputo che i bambini non vanno neanche a scuola. Non voglio dire niente al commissario, ma il terzo settore dov'è? La Chiesa? In una città capoluogo le persone devono stare dentro ai capannoni? Ma la società civile dov'è? Le associazioni dove sono? Questo non è solo un problema politico ma della comunità. Se posso fare un appello di fine anno è proprio alla città di Latina, in tutte le sue componenti: è indegno che quelle persone siano ancora alla ex Rossi Sud. E' un problema di civiltà".

Per quanto riguarda i numeri, nel corso del 2022 sono stati adottate.59 deliberazioni di Consiglio in 10 sedute, 95 decreti presidenziali, si sono riunite 10 conferenze dei capigruppo e 54 commissioni consiliari; sono state emesse 21 deliberazioni dell’Assemblea dei sindaci dell'Ato4 in quattro sedute.

Edilizia scolastica

Nell'edilizia scolastica sono presentate 44 richieste di finanziamento nell'ambito del Pnrr per oltre 26 milioni di euro: 6 gli interventi conclusi, 14 quelli in corso per 6.739.723 euro, 19 interventi con gara di appalto per 13.349.145, un intervento con gara d’appalto da indire, un intervento in progettazione, 2 interventi ammessi a finanziamento per 637.500 euro, un altro in attesa di finanziamento. Per migliorare la qualità delle scuole sono stati complessivamente investiti per la manutenzione ordinaria e straordinaria 1.016.018 euro.

Risorse umane

Nel 2022 è stato potenziato l’organico dell’ente, in special modo per i settori tecnici, attraverso procedure di assunzioni per un dirigente tecnico, 5 operai specializzati, 2 geometri. Sono stati inoltre Indetti tre concorsi pubblici per la copertura di 6 Istruttori direttivi tecnici, 4 Istruttori direttivi amministrativi, 2 Istruttori. Predisposto infine l'adeguamento del regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi.

Le strade

Un discorso a parte merita poi la viabilità, con cinque interventi di messa in sicurezza di altrettanti ponti su strade provinciali: Ponza Le Forna, Bracchi Perugini, Appia Borgo Hermada, per 600mila euro.