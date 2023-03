Sicurezza e badge di cantiere negli appalti pubblici: la Provincia firma il protocollo con Ance

Dopo la firma, il 21 febbraio scorso, del protocollo tra prefettura di Latina, sindacati e Ance per la legalità e la trasparenza nei cantieri edili, ora è la volta della Provincia, il primo ente che di fatto utilizzerà il badge di cantiere come requisito i possesso delle aziende per partecipare alle gare pubbliche. Ieri dunque, nella sala Cambellotti, la firma di una nuova intesa tra via Costa, rappresentata dal presidente Gerardo Stefanelli, l'Ance, con il presidente Pierantonio Palluzzi e poi i sindacati Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil.

Le parti hanno stabilito che il protocollo si applica a tutte le imprese aggiudicatarie di appalti pubblici della Provincia di Latina, con particolare riguardo alle opere che rientrano nel Pnrr. Otto articoli definiscono poi ogni aspetto dell'organizzazione dell'attività lavorativa, della sicurezza e della legalità nei cantieri. In particolare le parti firmatarie "concordano sulla necessità di prevedere specifiche e derogatorie modalità di gestione dell'organizzazione del lavoro nonché di individuare, nel rispetto della vigente normativa in materia di orari di lavoro, lavorazioni svolte con differenti regimi di orario su base settimanale e/o plurisettimanale, a squadre definite con sistemi ed orari con turni di lavoro alternati, a ciclo continuo, avvicendati o notturni". Le imprese potranno avvalersi del supporto tecnico gratuito degli enti territoriali del settore delel costruzioni per avere consulenze sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. "Ritenendo fondamentale il tema della formazione e della sicurezza - si legge nel testo del protocollo - si ritengono essenziali e necessarie almeno due visite in cantiere dell’Esel-Cpt di Latina, da effettuare anche con l’ausilio degli Rlst, durante lo svolgimento dei lavori. L’Ente Unificato provvederà a consegnare, a seguito delle visite in cantiere,una relazione tecnica alla Provincia di Latina sul rispetto di tutti gli adempimenti sulla sicurezza, segnalando eventuali presenze di subappaltatori non autorizzati o non aventi i requisiti prescritti o di personale non regolarizzato o non formato o non in possesso di badge".

Tutti i lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici dei cantieri dovranno poi svolgere una formazione d'ingresso in materia di sicurezza sul lavoro, così come contrattualmente prevista e attestata dagli Enti Bilaterali Territoriali o da Organismi equivalenti, in conformità all’accordo Stato-Regioni. La violazione dell'obbligo previsto dal precedente comma determina l'impossibilità per i lavoratori di accedere e operare nel cantiere.

In materia poi di contratto, ai lavoratori impiegati a qualunque titolo nei cantieri si applica il Ccnl del settore edile Inoltre, sulla base del protocollo firmato dalla Provincia, tutte le imprese in appalto e in subappalto assegnatarie dei lavori commissionati dall'ente, dovranno attivare obbligatoriamente presso la Cassa Edile di Latina il badge di cantiere. Ulteriori misure sono previste per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, in base alle quali la Provincia provvederà, a ogni stato di avanzamento dei lavori, alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale dei dipendenti impiegati, comprso il versamento dei contributi alla Cassa Edile.

Queste sono solo alcuni dei principi contenuti nel protocollo, che regoleranno gli appalti pubblici del Pnrr aggiudicati dalla Provincia. "E' un ulteriore passo in avanti per garantire i diritti e la sicurezza dei lavoratori e delle imprese nel campo dell'edilizia pubblica - ha sottolineato il presidente Stefanelli - Ci tengo a sottolineare che siamo i primi in Italia ad averlo reso obbligatorio per i lavori che appalterà la Provincia di Latina sopra i 150mila euro oltre Iva e che vincolerà l'impresa aggiudicataria, introducendo anche la novità del badge di cantiere che servirà a contrastare il lavoro sommerso e irregolare, a garantire la parità di trattamento degli operai e soprattutto a sconfiggere la concorrenza sleale tra ditte. Un importante traguardo nell'ottica della legalità e della sicurezza nei cantieri pubblici di nostra competenza ottenuto grazie al lavoro congiunto del consigliere provinciale".