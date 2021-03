Indagine di Customer satisfaction, raccolta di valutazioni e suggerimenti sul sito della Provincia

Così l’Ente di via Costa vuole sondare il gradimento dei cittadini-utenti rispetto ai servizi offerti e raccogliere eventuali proposte per migliorare la propria efficienza

E’ partita nella giornata di ieri, lunedì 15 marzo, l’indagine di Customer satisfaction con la quale la Provincia di Latina intende valutare il gradimento dei cittadini-utenti rispetto ai servizi offerti dall’Ente e raccogliere eventuali suggerimenti e proposte per migliorare la propria efficienza.

L’iniziativa, nata da una proposta del settore Risorse umane, avrà una durata di due mesi al termine dei quali tutte le risposte e i dati raccolti saranno elaborati e poi pubblicati sul sito istituzionale della Provincia. Due i canali scelti per sondare il gradimento: il primo viaggia via web e consente agli utenti di entrare nel sito della Provincia e accedere al questionario che si trova in basso a destra nella Home page. Il secondo canale è quello cartaceo e prevede la consegna del modulo compilato direttamente presso il locale del front-office dell’URP in via Costa. L’indagine di Customer satisfaction avverrà, ovviamente, mediante somministrazione di questionari anonimi e i dati raccolti verranno trattati esclusivamente in forma aggregata.

“L’indagine . commentano dalla Provincia - costituirà una occasione per capitalizzare l’esperienza acquisita e i risultati daranno la possibilità alla macchina amministrativa di migliorare, seguendo i suggerimenti forniti dai fruitori, i propri servizi al pubblico per una maggiore soddisfazione degli utenti”.

“Questa iniziativa – sottolinea il presidente Carlo Medici – ci consente di creare un canale di dialogo con i cittadini seppure soltanto attraverso una serie di domande e risposte ma rappresenta comunque uno strumento di dialogo per migliorare la qualità dei servizi conoscenzo meglio le reali esigenze degli utenti”.